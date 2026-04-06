A380 keert terug uit woestijn; wordt opnieuw geparkeerd

Een Airbus A380 van Qatar Airways werd eerder geparkeerd in Teruel, Spanje, maar is sindsdien terug in Doha. Nu staat het vliegtuig zeker de komende twee maanden aan de grond in Qatar.

Qatar Airways parkeert twee maanden lang haar volledige Airbus A380-deelvloot. Gedurende de maanden april en mei staan alle acht superjumbo’s aan de grond op het vliegveld van Doha, dat zo goed als stil ligt wegens de oorlog in Iran. De eerste Airbus A380-vluchten van Qatar Airways staan gepland op maandag 1 juni. Op de vroege ochtend vertrekt het eerste toestel naar Londen, waarna Bangkok, Singapore, Parijs en Sydney volgen.

Of dit vluchtschema daadwerkelijk wordt uitgevoerd, valt nog te bezien. Qatar Airways is een van de zwaarst getroffen luchtvaartmaatschappen als gevolg van de oorlog in Iran. Nadat Israël en de Verenigde Staten begonnen met bombardementen, sloeg Iran terug op verschillende golfstaten in het Midden-Oosten. Het Iraanse regime viel onder meer een belangrijke LNG-terminal aan in Qatar.

Halverwege maart dook een Airbus A380, registratie A7-APC, van de Qatarese luchtvaartmaatschappij plotseling op in het Spaanse Teruel. Het is de oudste A380 die de airline nog in dienst heeft, en het vliegtuig bevond zich in Londen op het moment dat de oorlog uitbrak in Iran. Waarom de Qataris dit toestel naar Spanje verplaatsten, is niet onduidelijk. Drie andere superjumbo’s verbleven wel enkele weken in Londen.

Teruel staat bekend om het droge klimaat en vliegtuigen komen daar meestal voor langetermijnopslag. Dit toestel verbleef er echter nog geen twee weken. Op woensdag 1 april vlogen de Qataris de Airbus A380 alweer naar Doha, waar het zich als allerlaatste bij de deelvloot voegde. Andere superjumbo’s die in het buitenland waren, keerden eerder al terug naar Qatar.

Nu staan de machines voor langere tijd opgesteld in Doha. Qatar Airways nam haar eerste Airbus A380, registratie A7-APA, in 2014 in ontvangst en verwelkomde haar laatste in 2018. De twee toestellen de airline als eerste ontving, registraties A7-APA en A7-APB, verlieten de vloot in april 2020 vanwege de coronapandemie. Na de crisis keerden deze toestellen nooit terug, en ze staan officieel nog altijd in de opslag op de luchthaven van Doha.