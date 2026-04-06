Airlines versus transfertaks op KLM-bestemming 

Een nieuwe transfertaks die de luchthaven van Lima, Peru, heft voor overstappende passagiers zorgt voor flinke heisa. Airlines verzetten zich en passagiers betalen nu rechtstreeks aan de luchthaven.

In het derde kwartaal van 2025 kondigde Fraport AG, de belangrijkste aandeelhouder van de luchthaven van Lima Jorge Chávez International Airport, een transfertaks aan. Passagiers die via Lima overstapten op een andere vlucht moeten voortaan transferkosten (TUUA) van ongeveer €10,50 betalen. Het zorgde voor een grote opstand onder airlines.

Lima is een belangrijke hub voor verschillende maatschappijen, waaronder LATAM en enkele prijsvechters. Verder vliegen ook verschillende grote Europese en Amerikaanse airlines, waaronder KLM, Air France en Delta Air Lines, op de Peruaanse hoofdstad. De belasting geldt echter alleen voor overstappende passagiers, voornamelijk op vluchten van LATAM.

Onder aanvoering van deze laatstgenoemde komt een aantal maatschappijen in opstand. Ze zijn het niet eens met de belasting en weigeren deze daarom te innen bij de passagiers. Daardoor maakt de TUUA geen onderdeel uit van de huidige ticketprijs, en moeten passagiers hun belasting middels een kiosk op de luchthaven of via een apart webportaal, rechtstreeks aan Fraport AG betalen.

Niet ideaal

Fraport AG noemt de situatie ‘niet ideaal’, en wil op korte termijn dat airlines de kosten bovenop de ticketprijs voegen. De maatschappijen verweren zich en wijzen op concurrenten als Bogotá en Panama-stad, waar deze belasting niet geldt. Zij zijn bang dat Lima een precedent schept met een transfertaks, waarna andere vliegvelden kort daarop zullen volgen met hun eigen versie.



Kort na de invoering van de TUUA schrapte LATAM al een aantal routes vanuit Lima, waaronder naar Curaçao, Orlando, VS, en Florianópolis, Brazilië. Volgens het bedrijf zijn de marges op deze routes simpelweg te nauw en worden deze bestemmingen vooral aangevlogen voor zogenaamde feeder-traffic. Dit zijn verbindingen die airlines onderhouden om de widebodies naar verre luchthavens op te vullen.