Lufthansa voert twee bijzondere vluchten uit

Het is een bijzondere dag voor Lufthansa: de Duitse luchtvaartmaatschappij viert haar honderdste verjaardag. Op maandag 6 april voert de airline daarom twee bijzondere vluchten uit ter gelegenheid van het jubileum.

Op 6 april 1926 voerde Lufthansa haar allereerste vlucht uit. Een Fokker-Grülich F.II vertrok die ochtend vanaf de luchthaven van Berlijn Tempelhof. Met slechts vijf passagiers en één piloot steeg het toestel op in zuidelijke richting. Via tussenstops op de vliegvelden van Halle, Erfurt en Stuttgart landde de machine na ruim vijf uur in het Zwitserse Zürich.

Ter ere van de gelegenheid voert een Boeing 787-9, registratie D-ABPU, deze route opnieuw uit. Vlucht LH1926 vertrekt rond 15:00 uur vanaf Berlijn Brandenburg richting Zürich. Hoewel moderne vliegtuigen geen tussenstop meer hoeven te maken, vliegt de Dreamliner de exacte route als haar vroegere voorganger ooit deed. De tussenhaltes functioneren hierbij als waypoints.

Tweede vlucht

Tevens vertrekt er op hetzelfde moment een Airbus A350-900, registratie D-AIXL, eveneens vanaf het Berlijnse vliegveld in navolging van een Dornier Komet III D-580, voor vlucht LH2026. Het toestel vloog destijds vanaf de Duitse hoofdstad naar Keulen, met een tussenstop in Maagdenburg. De Airbus A350 zal ook hier weer dezelfde route vliegen, zonder daadwerkelijk te landen op het tussenstation.

Lufthansa belooft passagiers een ‘spannende en vermakelijke reis langs de historie’. Deze reizigers zijn echter uitsluitend Lufthansa-medewerkers met hun partners. Verder zijn een aantal journalisten van de Duitse pers, bekende influencers en andere genodigden welkom om mee te reizen aan boord van de twee hypermoderne toestellen.

Livery

De keuze voor de toestellen is niet onverwacht, maar wel opmerkelijk. Uiteraard demonstreren de twee vliegtuigen wat de luchtvaart heeft bereikt sinds de oprichting van Lufthansa in 1926. Verder beschikken beide toestellen ook over een bijzondere livery die het Duitse bedrijf lanceerde ter gelegenheid van het honderdjarige jubileum van de luchtvaartmaatschappij.

Beide toestellen beschikken over een reusachtige kraanvogel die zich over de gehele romp uitstrekt. Het ontwerp is afgeleid van het Lufthansa-merk, dat al sinds jaar en dag een kraanvogel in het logo heeft. Behalve de 787 en A350-900, hebben tevens twee Airbus A320neo’s, een Airbus A380 en een Boeing 747 deze livery. De eerste A350-1000 krijgt het kleurenschema eveneens.