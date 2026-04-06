Nog meer Amerikaanse vliegtuigen geraakt in Iran

De spanningen in het Midden-Oosten lopen verder op nadat een F-15 werd neergeschoten, waarna Amerikaanse reddingstoestellen onder vuur kwamen tijdens een risicovolle zoekactie. Helikopters en C-130-transportvliegtuigen werden naar verluidt beschoten en geraakt boven Iraans grondgebied. Daarnaast verloor de USAF ook een A-10 Warthog in de regio.

Reddingsmissie onder vuur

Iran schoot een F-15E Strike Eagle neer, een tweezits gevechtsvliegtuig. Na de crash wist een Amerikaans reddingsteam één bemanningslid te evacueren. Vervolgens gingen zowel Amerikaanse als Iraanse troepen direct op zoek naar de tweede piloot, wat de spanningen verder opvoerde. Het risico bestond dat de militair in Iraanse handen zou vallen. De zoektocht mondde uit in een grootschalige reddingsoperatie diep in vijandelijk gebied. Daarbij werden onder meer HH-60W Jolly Green II-helikopters en een C-130 Hercules ingezet. Tijdens de operatie kwamen de helikopters onder vuur te liggen. Eén toestel werd geraakt door klein kaliber vuur, waarbij bemanningsleden gewond raakten. Ondanks de schade wisten beide helikopters veilig te ontkomen en te landen.

Meerdere toestellen vernietigd

Iran stelt dat tijdens de zoektocht naar het tweede bemanningslid van de neergehaalde F-15 meerdere Amerikaanse toestellen zijn vernietigd in de regio Isfahan. Volgens hen zouden twee C-130-transportvliegtuigen en twee Black Hawk-helikopters zijn neergeschoten tijdens de missie. Iraanse staatsmedia publiceerden beelden van vermeend wrakmateriaal om die claim te ondersteunen. Vanuit de Verenigde Staten is vooralsnog geen officiële reactie gekomen. Op sociale media circuleren daarnaast alternatieve berichten, waarin wordt gesuggereerd dat Amerikaanse troepen mogelijk zelf toestellen hebben vernietigd om te voorkomen dat gevoelige technologie in Iraanse handen zou vallen. Wat er precies is gebeurd, blijft daarmee vooralsnog onduidelijk.

A-10 Warthog geraakt

Vrijwel gelijktijdig met het neerhalen van de F-15E ging ook een A-10 Thunderbolt II, beter bekend als de Warthog, verloren. Het toestel stortte neer nabij de Straat van Hormuz, een strategisch cruciale waterweg in de Golfregio. De piloot wist zich te redden en werd later veilig geëvacueerd. Over de oorzaak van de crash is niet veel bekend. Amerikaanse autoriteiten hebben zich nog niet uitgesproken, terwijl Iraanse staatsmedia stellen dat het toestel werd geraakt door luchtafweer boven de zuidelijke wateren. De A-10 speelde de afgelopen weken een steeds grotere rol in het conflict, onder meer bij maritieme operaties tegen snelle aanvalsschepen.