Rusland: Sukhoi-straaljager neergestort op Krim 

Op de bezette Krim is een Russische Sukhoi Su-30-straaljager neergestort. Volgens het ministerie van Defensie in Rusland gaat het om een oefenvlucht en kwam niemand om het leven.

Het Russische ministerie van Defensie meldde afgelopen weekend dat een Sukhoi Su-30 is neergestort op de Krim. De straaljager voerde testvluchten uit boven het door Rusland bezette schiereiland in het zuiden van Oekraïne. Zowel de piloot als de wapensysteem-officier wisten zichzelf middels de schietstoel in veiligheid te brengen. Geen van beiden raakte gewond.

De exacte aanleiding van de crash is nog onduidelijk; het gestarte onderzoek moet de oorzaak uitwijzen. Eerste berichtten meldden dat er brand zou hebben gewoed in een van de motoren. Wegens het feit dat de Russische straaljager een testvlucht uitvoerde, had deze geen ammunitie aan boord. De Sukhoi Su-30 wordt door Rusland ingezet tijdens gevechten in de lucht en dodelijke raketaanvallen.

Steeds meer problemen

De crash van een Sukhoi Su-30 tijdens een alledaagse oefenvlucht is opmerkelijk te noemen. Het toont dat Rusland steeds meer moeite heeft haar vliegtuigen luchtwaardig te houden. De Russische luchtvaartsector kampt met steeds meer tekorten voor het onderhoud van zowel haar gevechts- als passagiersvliegtuigen. De laatstgenoemde lopen bovendien extra vertraging op wegens de straaljagers die prioriteit genieten.

Een paar dagen voorafgaand aan de crash van de Su-30 stortte een ander Russisch vliegtuig eveneens neer boven de bezette Krim. Het verongelukte toestel was een Antonov An-26 van het Russische ministerie van Defensie. Aan boord van het passagiersvliegtuigen zaten 23 passagiers en zes bemanningsleden, geen van welk de crash overleefde. Het toestel kwam terecht in een diepe kloof in de buurt van de strategische havenstad Sevastopol.

Niet de enige

Desondanks is Rusland niet het enige land dat haar straaljagers verliest tijdens testvluchten. Afgelopen week kwamen berichten naar buiten dat in Nevada, Verenigde Staten, een Amerikaanse F-35 ook neerstortte tijdens een testvlucht. De piloot van de straaljager wist te ontkomen middels de schietstoel en overleefde de crash met een flink aantal blauwe plekken.