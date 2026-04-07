Mysterieuze Amerikaanse stealthdrone gespot boven Griekenland

Beelden uit Griekenland tonen een ‘nieuwe’ stealthdrone van de Amerikaanse luchtmacht. Het toestel wordt vermoedelijk ingezet in het conflict met Iran.

Het gaat vrijwel zeker om de geheime RQ-180, een door Northrop Grumman ontwikkelde stealthdrone waarvan het bestaan officieel nog altijd niet is bevestigd. De drone werd gefilmd boven Larissa, Griekenland, waar het toestel vorige maand al opdook. Daarna kreeg het toestel online de bijnaam ‘Lady of Larissa’. De nieuwe video’s, gemaakt door een spotter, tonen het toestel van vrijwel recht onderen tijdens de nadering voor een landing. Daardoor zijn voor het eerst ook duidelijke details zichtbaar, zoals het landingsgestel en de configuratie van de vleugels.

New videos give an even clearer view – unquestionably our best ever – of the legendary classified stealth drone, previously seen making an emergency landing in Greece last month.… — The Aviationist (@TheAviationist) April 6, 2026

Op basis van deze beelden wordt uitgesloten dat het om een B-21 Raider-bommenwerper gaat, zoals eerder werd gesuggereerd. Hoewel er weinig bekend is over de RQ-180, wordt aangenomen dat het toestel is ontworpen voor langdurige, onopvallende verkenningsmissies. Analisten denken dat er meerdere varianten bestaan, mogelijk met verschillende configuraties afhankelijk van de missie. Naar schatting zijn er inmiddels tientallen exemplaren gebouwd.

Waarschijnlijk fungeert de Griekse luchtmachtbasis bij Larissa als een Forward Operating Base voor het type drone. Eerder werden al transportvluchten met C-17 Globemasters van de Amerikaanse luchtmacht tussen de VS en Griekenland waargenomen. Op de basis zelf bevinden zich bovendien enkele hangars die de afgelopen jaren zijn gebouwd, mogelijk specifiek voor geheime operaties met drone.

De RQ-180 is naar verluidt de opvolger van de Lockheed U-2 Dragon Lady, die in 1955 zijn eerste vlucht maakte, tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Ontworpen door Lockheed’s beroemde “Skunk Works” als strategisch verkenningsvliegtuig voor de CIA, kon de U-2 vliegen op een hoogte van meer dan 21 kilometer (70.000 voet) – ver boven het bereik van toenmalige luchtafweer. Enkele jaren geleden werd bekend dat de Amerikanen het type uiterlijk in 2026 uit dienst wilden nemen, maar onlangs werd een grote upgrade aangekondigd waarme het toestel nog jaren operationeel kan blijven.