Na Pieter Elbers stapt ook Air India-CEO op

De top van de Indiase luchtvaartsector staat op zijn kop. Na het recente vertrek van Pieter Elbers bij IndiGo, heeft nu ook Campbell Wilson zijn functie neergelegd bij Air India. De maatschappij kampt met aanhoudende verliezen en toenemende druk van toezichthouders.

Vertrek in turbulente tijden

Het vertrek van Wilson komt op een uiterst gevoelig moment, meldt Reuters. Air India staat onder verscherpt toezicht na een crash in 2025 waarbij 260 mensen om het leven kwamen. Daarnaast kreeg de maatschappij meerdere reprimandes van luchtvaartautoriteiten vanwege veiligheidsincidenten. Zo vloog de airline herhaaldelijk met toestellen zonder geldig luchtwaardigheidsbewijs en werden vluchten uitgevoerd zonder correcte controle van noodapparatuur. In december erkende de maatschappij zelf dat er dringend verbeteringen nodig zijn op het gebied van processen, communicatie en veiligheidscultuur.

Air India CEO Campbell Wilson resigns as the Tata Group-owned carrier confronts record losses and operational setbacks https://t.co/wmgHt8vmux — Bloomberg (@business) April 7, 2026

Verlies en geopolitieke druk

Sinds de overname door Tata Group in 2022 schrijft Air India rode cijfers. In het boekjaar 2024-2025 liep het gezamenlijke verlies met dochtermaatschappij Air India Express op tot 98,08 miljard roepie, omgerekend circa 1,05 miljard dollar. De financiële druk werd verder opgevoerd door geopolitieke spanningen. Zo mochten Indiase luchtvaartmaatschappijen het Pakistaanse luchtruim niet langer gebruiken, wat leidde tot langere routes, hogere kosten en operationele inefficiëntie. Tegelijkertijd heeft de airline ambitieuze groeiplannen. Met een vloot van 191 toestellen en bestellingen voor meer dan 500 nieuwe vliegtuigen probeert Air India zich te positioneren als wereldspeler.

Noodlijdende maatschappij

Wilson werd in 2022 aangesteld, nadat de luchtvaartmaatschappij na jaren van staatsbezit werd geprivatiseerd. De voormalig topman van Singapore Airlines kreeg de taak om de noodlijdende maatschappij te transformeren. Tijdens zijn termijn zette hij onder meer in op een grootschalige modernisering van de vloot en een herstructurering van de technische divisie. Toch bleef de vooruitgang beperkt door externe factoren, zoals verstoringen in de toeleveringsketen na de coronapandemie en wereldwijde geopolitieke spanningen.

Zoektocht naar een nieuwe CEO

Volgens luchtvaartanalisten leverde Wilson ‘degelijk werk onder moeilijke omstandigheden’, maar is de klus nog lang niet geklaard. Het vertrek is geen verassing, aangezien Wilson zijn al in 2024 intern had aangekondigd te willen stoppen. Het bestuur van Air India heeft inmiddels een commissie gevormd om een opvolger te vinden. Wilson blijft aan tot er een nieuwe topman is benoemd.