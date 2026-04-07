Opvallend vliegtuig verschenen op Groningen Airport

Op Groningen Airport Eelde verscheen een opvallend toestel op het platform. Het betrof een Swearingen Metroliner, ook wel de ‘vliegende sigaar’ genoemd. Het vliegtuig werd tussen Groningen en Norwich Airport ingezet door North Flying in opdracht van LYGG.

Vliegende sigaar

Voor de verbinding tussen Groningen en Norwich huurt LYGG doorgaans externe operators in. Op deze route wordt vaak gevlogen met de Pilatus PC-12, een populair toestel binnen de zakelijke luchtvaart. Dit keer werd echter gekozen voor een ander type: de Swearingen Metroliner. Dat toestel valt direct op door zijn lange, smalle romp, wat het onder piloten de bijnaam ‘vliegende sigaar’ heeft opgeleverd. De Metroliner biedt plaats aan maximaal negentien passagiers en heeft een kruissnelheid van ongeveer 550 kilometer per uur. Daarmee is het, ondanks zijn compacte formaat, geschikt voor snelle regionale verbindingen zoals die tussen Groningen en Norwich.

Zakelijke verbinding met Engeland

De vluchten maken deel uit van een relatief nieuwe verbinding tussen Groningen en Norwich. Die route is vooral bedoeld voor de zakelijke markt, met name bedrijven in de offshore- en maritieme sector rond de Noordzee. Jonas van Dorp van Groningen Airport Eelde, legde eerder uit waarom deze verbinding belangrijk is voor de meest noordelijke provincie: ‘De vlucht naar Norwich biedt een extra waarde aan de maatschappelijke relevantie van onze luchthaven, namelijk een passende zakelijke connectiviteit voor de regio. Zo wordt niet alleen de vakantiepassagier, maar ook de zakelijke passagier op onze luchthaven bediend.’