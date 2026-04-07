Soap rond presidentieel vliegtuig krijgt nieuwe wending

In Ghana ontstond een politieke rel met als middelpunt een Dassault Falcon 900. Het presidentiële toestel stond al maanden aan de grond. Nu wil het Afrikaanse land het vliegtuig vervangen.

Ghana beschikt al zestien jaar over een Dassault Falcon 900EX, registratie 9G-EXE. Het toestel vertrok in maart 2025 vanuit Accra, de hoofdstad van het land, naar de Parijse luchthaven Le Bourget voor onderhoud bij Dassault Falcon Service. Waar de werkzaamheden oorspronkelijk twee weken zouden duren, keerde het toestel pas acht maanden later terug. Volgens de regering voldoet de Falcon inmiddels niet meer aan de eisen en wordt daarom gekeken naar een vervangende machine.

De minister van Defensie weet de technische problemen aan uitgesteld onderhoud. In 2020 en 2021 werd nog op tijd onderhoud uitgevoerd, maar de jaren daarna liep het telkens verder uit. De oppositie sprak van wanbeleid en beschuldigde de regering ervan de vloot niet op orde te houden. In de tussentijd werd veelal privéjets ingehuurd voor buitenlandse reizen van hooggeplaatste regeringsleden.

Vervanging

De overheid zou al een vliegtuig op de kop hebben getikt. Een één jaar oude Bombardier Global 6500, registratie N969EP. Het gloednieuwe toestel vloog begin maart naar Accra en staat daar sindsdien aan de grond. Vermoedelijk krijgt de jet de bijnaam ‘Dzata’ (leeuw). De rel omtrent het uitgelopen onderhoud van de Falcon 900 is daarmee nog niet ten einde. De Ghanese oppositie beschuldigt de regering er nu van de werkelijke kosten en staat van de Falcon te hebben verhuld en belastinggeld te hebben verspild tijdens het langdurige onderhoud. Ondanks dat de Global 6500 als vervanging moet dienen voor het huidige toestel lijkt het erop dat de vloot straks alsnog uit twee machines bestaat.