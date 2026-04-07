Transavia krijgt nog meer concurrentie van easyJet

De concurrentie op de route tussen Amsterdam en Thessaloniki neemt verder toe. Transavia onderhoudt al dagelijks vluchten tussen Schiphol en de Griekse stad en voert op woensdag en zondag zelfs twee rotaties per dag uit. Sinds kort is ook easyJet weer actief op deze route en opvallend genoeg kiest de maatschappij ervoor uitsluitend te vliegen op de dagen waarop Transavia twee rotaties uitvoert.

Nieuwe bestemming vanaf Schiphol

De eerste vlucht vertrok op zondag 29 maart in de vroege ochtend vanaf Schiphol en landde later die dag op Thessaloniki Airport. Daarmee vliegt easyJet weer direct tussen beide steden. ‘Met Thessaloniki voegen we een nieuwe, directe route toe vanaf Schiphol en vergroten we de keuze voor reizigers die Griekenland op een toegankelijke en betaalbare manier willen bereiken’, zegt William Vet, Country Manager Nederland bij easyJet.

Thessaloniki blijft groeien

Thessaloniki blijft stevig groeien in passagiersaantallen. In 2025 noteerde Thessaloniki Airport een stijging van 8,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Alleen al dat jaar reisden 5,44 miljoen passagiers via internationale routes. Het aantal Nederlandse reizigers nam in 2025 met 13,2 procent toe, waarmee Nederland tot een belangrijke markt behoort. Voor het zomerseizoen van 2026 zet de luchthaven deze opwaartse lijn door met nieuwe verbindingen. Tegelijkertijd worden de frequenties verhoogd op tien bestaande bestemmingen, waaronder de verbinding met Amsterdam.