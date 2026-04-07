Vliegtuig neergestort in Middelburg, piloot overleden

Een Cessna 172 is dinsdagochtend neergestort in een weiland naast de A58 bij Middelburg. Daarbij is de piloot om het leven gekomen. Het toestel kwam hard neer en brak in meerdere stukken uiteen, waarbij de brokstukken verspreid raakten over een groot deel van het veld.

Cessna 172 crasht kort na vertrek

Het betrokken toestel betreft een Cessna F172P Skyhawk. Het toestel, registratie PH-VSS, steeg volgens aviation-safety.net rond 08:22 uur op vanaf vliegveld Midden-Zeeland. Slechts enkele minuten later ging het mis. De laatste geregistreerde positie valt samen met de crashlocatie, waarbij data wijzen op een plotselinge en steile daling. Hulpdiensten rukten massaal uit, ondersteund door twee traumahelikopters, meldt Omroep Zeeland. Ondanks de snelle en grootschalige inzet konden hulpverleners niets meer betekenen voor de inzittende. Foto’s van de locatie tonen een zwaar beschadigd toestel dat volledig uit elkaar is gevallen, maar zonder zichtbare brandschade.

Eerdere incident in 2021

Opvallend is dat hetzelfde vliegtuig eerder betrokken is geweest bij een ernstig incident. In 2021 steeg het toestel tijdens een drukke dag met veel vliegverkeer op vanaf een taxibaan. Vrijwel gelijktijdig was een Cessna 208 Caravan de taxibaan opgedraaid en onderweg naar dezelfde startbaan. De piloot van dat toestel zag tot zijn verbazing hoe de F172P recht op hem afkwam. Het vliegtuig vloog daarbij op een hoogte van slechts vijf tot tien meter over het andere toestel heen, wat bijna resulteerde in een botsing. Uit het onderzoek naar het incident bleek dat verwarring over de radiocommunicatie mogelijk een rol heeft gespeeld.