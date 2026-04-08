Airbus A320neo wijkt uit naar vliegveld Brussel

De luchthaven van Brussel verwelkomde een onverwachte bezoeker op tweede paasdag. Een Airbus A320neo, onderweg naar Zürich, voerde een voorzorglanding uit wegens een vreemde geur.

Een Swiss Airbus A320neo, registratie HB-JDH, vertrok in de middag van maandag 6 april vanaf de luchthaven van London Heathrow voor vlucht LX325. In zuidoostelijke richting vloog de machine over het Kanaal om bij Duinkerke het Belgisch luchtruim binnen te treden. Toen het vliegtuig zich boven Charleroi bevond, enkele tientallen kilometers ten zuiden van Brussel, vroegen de piloten om een voorzorglanding.

Op een hoogte van 35.000 voet, om en nabij 10,67 kilometer, roken crew en passagiers een vreemde geur. Uit de communicatie in de cockpit bleek later dat het ging om een brandlucht in de voorste galley. De piloten vroegen de luchtverkeersleiding om een voorzorglanding en de A320neo keerde om in de richting van Brussel. Het is vooralsnog onduidelijk wat de precieze oorzaak was van de brandlucht.

Ongeveer twintig minuten na de eerste melding landde het vliegtuig op start- en landingsbaan 07L, die het zonder problemen verliet. Op de parallelle taxibaan kwam de Airbus A320neo tot stilstand. De crew vroeg de nooddiensten in eerste instantie om een evacuatie, maar de passagiers bleven uiteindelijk aan boord. Na een uur taxiede de Airbus richting de gate, waar alle inzittenden het vliegtuig op een normale manier verlieten.

Overnachten

De machine bleef overnachten op de luchthaven van de Belgische hoofdstad. Ruim een dag na de onvoorziene landing steeg de Airbus A320neo rond 20:30 uur opnieuw op. Tijdens een vlucht van ongeveer een uur vertrok het vliegtuig naar haar oorspronkelijke bestemming in Zwitserland. De passagiers werden eerder al met vervangende vluchten naar Zürich gebracht.