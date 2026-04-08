Airbus A321 trekt flink aandacht

Kort nadat de Verenigde Staten en Iran een staakt-het-vuren aankondigden, opende Irak het luchtruim. Een Airbus A321 van Iraqi Airways trok daarom flink de aandacht op de radar.

Ondanks de heropening van het Iraakse luchtruim blijft het vooralsnog leeg. De grote maatschappijen uit de Golfregio vermijden nog altijd de lucht boven de Golf. In plaats daarvan vliegen de machines over de grote, lege woestijn van Saoedi-Arabië onder weg naar hun bestemmingen vanuit Abu Dhabi, Dubai en Doha.

Des te opvallender is de verschijning van een Airbus A321 op de radar in het hartje van Irak. Op de luchthaven van Baghdad reed een vliegtuig van Iraqi Airways rond over het vliegveld. Kort na 14:30 uur Nederlandse tijd betrad het toestel startbaan 33R. Met een trage snelheid van maximaal twaalf knopen per uur rolde de A321-200 over de baan, om die vervolgens weer te verlaten.

Het is onduidelijk wat de machine precies aan taken volbracht. Nadat het terugkeerde richting de bebouwing op de luchthaven verdween de A321, registratie YI-AGR, van de radar in de buurt van twee grote hangars. Mogelijk heeft het te maken met een testprocedure die het vliegtuig uitvoerde. Daarbij zouden belangrijke systemen kunnen zijn getest.

Iraqi Airways

Het betreffende toestel voerde voor het laatst een vlucht uit op 6 oktober 2025. Toen vloog de Airbus A321 een binnenlandse vlucht vanaf Najaf naar de hoofdstad van Irak. Sindsdien stond de machine aan de grond op de Iraakse luchthaven. Volgens gegevens van planepotters.net staat het vliegtuig officieel te boek als ‘geparkeerd’

Iraqi Airways beschikt over een diverse vloot van 41 toestellen. Daartoe behoren een aantal oudere Airbus A320’s, A321’s, een A330 en een Boeing 777. De grootste deelvloot bestaat uit Boeing 737’s, waarvan Iraqi Airways er 21 heeft. Zij hebben een gemiddelde leeftijd van ongeveer negen jaar. Opvallend zijn een vijftal Airbus A220-300’s en twee 787-8 Dreamliners, die slechts drie jaar oud zijn.