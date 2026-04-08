Analyse: Wat betekent staakt-het-vuren Iran voor airlines?

Ruim vijf weken na het uitbreken van de oorlog kondigden de Verenigde Staten en Iran een staakt-het-vuren aan waarbij de Straat van Hormuz wordt heropend. Wat betekent dat voor airlines?

De laatste weken kwamen steeds meer zorgwekkende berichten naar buiten vanuit de luchtvaartsector. De sluiting van de Straat van Hormuz, waar een groot deel van de mondiale olietoevoer vandaan komt, zorgde voor acute tekorten en torenhoge kerosineprijzen. Meerdere airlines moesten vluchten schrappen, en andere luchtvaartmaatschappijen gooiden noodgedwongen hun ticketprijzen omhoog.

Zelfs met de heropening van de Straat van Hormuz is dat niet voorbij. Volgens afzwaaiend IATA-topman Willie Walsh blijft de prijs van kerosine hoog. Hij denkt dat de impact van de oorlog op olieraffinaderijen dermate groot is, dat de olieproducerende landen in de Golf niet in staat zijn de productie direct weer op te schroeven. Daarom verwacht hij dat de kerosineprijzen voorlopig relatief hoog zullen blijven.

Markten

De markten reageerden opgewekt op woensdagochtend, kort nadat het nieuws bekendgemaakt werd. Air France-KLM steeg ruim tien procent in waarde. Ook andere grote Europese luchtvaartbedrijven als Ryanair, de Lufthansa Group en IAG zagen hun aandelen flink aan waarde toenemen. De prijs van een vat Brent-olie daalde woensdagochtend met dertien procent.

Ook de luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten zullen hun vluchtschema’s geleidelijk oppakken. Volgens Eurocontrol daalde het aantal vluchten van Golfcarriers van tweeduizend naar ongeveer achthonderd vluchten per dag na de uitbraak van de oorlog. Hoewel het luchtruim boven Iran nog altijd gesloten blijft, openden de Irakezen hun luchtruim kort na het bestand.

Het Irakese luchtruim is van cruciaal belang voor de Golfmaatschappijen, aangezien een groot deel van hun vliegtuigen via deze luchtvaartcorridor naar Europa en Noord-Amerika reist.

Dumpprijzen

Daarmee zal ook de concurrentie opnieuw toenemen voor Europese airlines. De uitbraak van de oorlog in Iran leek in eerste instantie een klein geschenk voor maatschappijen als KLM, Air France en Lufthansa. Wegens de oorlog nam de vraag naar directe reizen tussen Europa en Azië een ongekende vlucht. Daarom waren Europese airlines genoodzaakt grotere vliegtuigen in te zetten op routes naar Azië.

Lufthansa-topman Carsten Spohr luidde echter al gauw de noodklok. Wegens de gestegen brandstofprijzen hadden luchthavens in Azië niet langer voldoende brandstof om alle klanten te bedienen. Volgens Spohr waren extra vluchten naar bestemmingen als Bangkok, Singapore en enkele steden in India zelfs al afgewezen wegens de brandstoftekorten.

Deze concurrentievoordelen zullen snel verdwijnen met de terugkeer van de golfcarriers. Spohr benadrukte dat deze airlines ‘gaan terugkomen’ en dat zij de markt zullen ‘overspoelen met dumpprijzen’. Hij doelt daarmee op extreem goedkope vliegtickets bij Midden-Oosterse carriers om de passagiersaantallen zo snel mogelijk te laten stijgen bij de airlines.