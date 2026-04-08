Boeing 787 Dreamliner na enkele vluchten ontmanteld

Veel vluchten heeft het toestel nooit uitgevoerd, maar toch wordt een Boeing 787 Dreamliner ontmanteld na bijna tien jaar officiële dienst. Het vliegtuig behoort tot een beruchte generatie Dreamliners.

Het toestel, registratie N947BA, rolde al in de vroege jaren ’10 van de band. Het betreft slechts het zeventiende exemplaar dat van de band rolde in de oorspronkelijke productielijn die Boeing tussen 2007 en 2021 onderhield in Everett, Washington. Wegens een groot aantal mankementen behoort het vliegtuig tot een generatie Dreamliners die de “Terrible Teens” wordt genoemd.

De oorspronkelijke klant, Royal Air Maroc, wilde het toestel niet in ontvangst nemen wegens het relatief hoge gewicht ervan. Net als bij veel van haar zusjes, had Boeing moeite met het vinden van een andere klant voor deze 787. Na jaren in de opslag te hebben gestaan, verkocht de Amerikaanse vliegtuigfabrikant de Dreamliner in 2017 aan het eveneens Amerikaanse Crystal Cruises.

Dat bedrijf wilde de machine ombouwen tot een luxe toestel met zestig stoelen in de eerste klas. Crystal Cruises wilde de 787 vervolgens inzetten op vluchten rond de wereld gedurende 14 tot 28 dagen durende cruisereizen. Dat project kwam echter nooit van de grond en tijdens de coronapandemie verkocht Crystal Cruises het vliegtuig voor $25 miljoen.

Ontmanteling

Uiteindelijk bracht de machine zeven lange jaren door in de woestijn bij Victorville, Californië. Inmiddels hebben de nieuwe eigenaren de Boeing 787 Dreamliner overgebracht naar Roswell, New Mexico, waar die wordt ontmanteld. Gedurende de vijftien jaar waarin het vliegtuig werd onderhouden, voerde het slechts enkele vluchten uit.

Volgens de verantwoordelijken is precies datgene de reden voor de ontmanteling. De allereerste 787 met motoren van General Electric is zo goed als nieuw en erg lucratief in de reserveonderdelenmarkt. Op dit moment bereiken de eerste Dreamliners de leeftijd waarop grootschalig onderhoud plaatsvindt. Tegelijkertijd kampt de markt met grote tekorten. Volgens schattingen zijn de reserveonderdelen gezamenlijk tot wel 56 miljoen waard.