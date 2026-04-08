Na A350 KLM: Airbus toont andere bijzondere A350

In de fabriek van Toulouse zijn foto’s opgedoken van de allereerste Airbus A350-1000 voor Lufthansa. De beelden komen slechts enkele weken nadat de eerste A350-900 voor KLM zich liet zien.

Tegen een hemelsblauwe lucht vormt de donkerblauwe staart van Lufthansa een duidelijk contrast. De beelden tonen de eerste Airbus A350-1000 van de Duitse luchtvaartmaatschappij, registratie F-WNZY. De Franse registratie is slechts tijdelijk. Zodra Airbus het toestel overdraagt aan haar klant, krijgt het vliegtuig in dit geval een Duitse D-registratie.

Hoewel de verschillende romponderdelen aan elkaar zijn gemonteerd, ontbreken de motoren van het vliegtuig vooralsnog. Het is nog onduidelijk wanneer de twee Rolls-Royce Trent XWB-97 Turbofan-motoren onder de vleugels van de A350 komen te hangen. Tevens heeft het toestel nog geen livery, die komt pas in de laatste fase. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt deze A350 de special livery die Lufthansa voor haar honderdjarige jubileum lanceerde.

Op termijn zullen in totaal vijftien A350-1000’s zich bij de Lufthansa-vloot voegen. Verder beschikt de Duitse flag carrier over opties voor nog eens 25 exemplaren. Initieel zou Airbus het eerste toestel dit voorjaar al afleveren, maar wegens vertraagde onderdelen is deze datum naar achter geschoven. De toestellen komen allemaal te staan in München, voornamelijk ter vervanging van de A340-600’s die de Duitse vloot op dit moment verlaten.

KLM

Enkele weken geleden was Up in the Sky welkom in de fabriek in Toulouse om de eerste Airbus A350-900 van KLM te bewonderen. Destijds bleek dat het toestel inmiddels duidelijk vorm begint te krijgen en de staart is voorzien van het KLM-logo. KLM verwacht haar eerste Airbus A350 in de late nazomer in ontvangst te kunnen nemen.