Vliegtuigen tussen Rusland en Noord-Korea: ‘Zo goed als leeg’

Driekwart jaar na de lancering van vluchten tussen Rusland en Noord-Korea blijkt de nieuwe route nog geen groot succes. Bronnen melden dat vliegtuigen ‘zo goed als leeg’ zijn ondanks aanzienlijke subsidies.

In juli vorig jaar lanceerde de Russische vakantievlieger Nordwind Airlines een nieuwe route vanaf Moskou Sjeremetjevo naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. De route werd destijds gelanceerd als blijk van de goede banden tussen de twee landen. Een echt groot succes zijn deze vluchten vooralsnog niet. Ingewijden melden dat de vluchten ‘zo goed als leeg’ zijn.

Dat meldt de gerenommeerde zakenkrant Kommersant, die in het bezit is van een pro-Kremlin oligarch. Een ingewijde vertelde tegenover het medium dat slechts enkele stoelen bezet zijn aan boord. Maar toch is een directe vlucht ‘van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Rusland en Noord-Korea’. Bovendien vervoert de luchtvaartmaatschappij ook ‘specialisten in de energiesector, IT en andere gebieden’.

De meeste toeristen uit Rusland komen Noord-Korea binnen via de oostelijke havenstad Vladivostok, ongeveer 130 kilometer van de grens. De nationale luchtvaartmaatschappij Air Koryo voert directe vluchten uit vanaf Pyongyang naar Vladivostok met haar vloot van Tupolev Tu-204’s en Antonov An-148. In totaal gaat het om zo’n vierduizend toeristen die op deze manier Noord-Korea binnenkwamen.

Subsidie

De Russische regering kondigde de nieuwe route tussen de twee hoofdsteden vorig jaar aan met alle egards. Rusland stelde een subsidie beschikbaar 124,4 miljoen roebel (€1.357.500) voor deze route. Nordwind Airlines zou in de periode juli-november de vlucht tien maal uitvoeren. Kommersant benadrukt dat de vakantievlieger de route maar vijf keer uitvoerde, en slechts 40,8 miljoen roebel (€445.000) ontving.

De ingewijden melden dat een retourvlucht de airline tussen de 30 en 35 miljoen roebel kost. Dat betekent dat de gestorte subsidie voldoende is voor ongeveer anderhalve retourvlucht. Desondanks blijft Nordwind Airlines de route uitvoeren zonder subsidie ‘als daar een staatsnoodzaak voor bestaat’. Op dit moment vliegt de luchtvaartmaatschappij één keer per maand naar Pyongyang met een Airbus A330-200.