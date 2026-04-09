Airline komt met gouden én zilveren Airbus A350

Starlux Airlines komt met wel twee heel opvallende liveries. De Taiwanese luchtvaartmaatschappij toonde eerder al een Airbus A350 in het zilver en nu verschijnt er een met een gouden kleur.

In maart onthulde Starlux haar eerste Airbus A350-1000 in Toulouse, serienummer 791, registratie B-58553. Het toestel is volledig gehuld in zilver en heeft Airsorayama op de romp staan. De volgende A350-1000 volgt bijna een maand later. Serienummer 797 is vrijwel identiek aan het eerdere exemplaar, maar ditmaal gehuld in het goud. De machine krijgt registratie B-58554.

De opvallende laklagen brengen enkele uitdagingen met zich mee. Vliegtuiglakken met glitter- of metallic-effecten hebben een speciaal soort verf nodig, aangezien de pigmenten de sensoren kunnen verstoren. Ook zorgen de composieten waaruit de machine bestaat voor problemen, maar die gelden in het algemeen voor liveries.

Tokio

Starlux Airlines werkt samen met de Japanse ontwerper Hajime Sorayama voor het kleurenschema van de twee Airbus A350-1000’s. Volgens Starlux-operichter en topman Chang Kuo-wei vonden zij elkaar ‘onmiddellijk’ tijdens een bezoek van de Taiwanees aan de ontwerpstudio van de Japanner. Het contact was goed, ‘ondanks de verschillende talen’.

Voor Chang viel de puzzel in elkaar toen hij op de luchthaven van Tokio-Narita stond. Hij zag de schittering van de vliegtuigen en realiseerde zich dat het werk van Sorayama draaide om de kleuren goud en zilver. Op dat moment wist hij het: het moeten twee kunstwerken worden. Eén waarbij goud de dominante kleur is, en bij het andere moet zilver domineren.

©Starlux / Airbus







©Starlux / Airbus

Revancheairline

Terwijl airlines overal ter wereld bijzondere liveries presenteren om belangrijke mijlpalen te vieren, zoals het honderdjarig bestaan van Lufthansa, is Starlux nog een jonge airline. De maatschappij werd opgericht in 2018 maar voerde haar eerste vluchten pas uit in januari 2020. Kort daarna begon de pandemie, maar inmiddels bouwt het bedrijf razendsnel uit.

Oprichter Chang Kuo-Wei begon in de jaren negentig bij Eva Air. Hij klom al snel naar de top en werd na de dood van zijn vader en Evergeen-topman Yung fa, aangewezen als enige erfgenaam van het bedrijf achter Eva Air. Zijn drie oudere halfbroers waren jaloers en zij verbanden hem middels een stemming van de airline. Dat deden zij terwijl Chang de gezagvoerder was van een Eva Air 777-vlucht naar Singapore.

Daarom lanceerde hij in 2018 Starlux Airlines als een chiquere concurrent van Eva Air. Ondanks de oorspronkelijke tegenslag met de pandemie, groeit het bedrijf razendsnel. De maatschappij heeft inmiddels een solide presentie in de Verenigde Staten, en Starlux kijkt inmiddels ook naar bestemmingen in Europa. Bovendien is de airline in gesprek met Oneworld; de enige grote alliantie die nog niet is vertegenwoordigd op Taiwan.