Lufthansa-crew gaat staken: ‘Dit had vermeden kunnen worden’

Lufthansa staat opnieuw onder grote druk. Het cabinepersoneel legt vrijdag massaal het werk neer tijdens een staking, uitgeroepen door vakbond UFO. Het is al de derde arbeidsactie in twee maanden tijd, nadat onderhandelingen over salarissen en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelopen.

Massale impact

De staking start vrijdag 10 april om 00.01 uur en duurt tot 22.00 uur. Vooral de twee belangrijkste hubs van Lufthansa, Frankfurt en München, worden zwaar getroffen. Alle vertrekkende vluchten vanaf deze luchthavens staan onder druk. Ook cabinepersoneel van dochtermaatschappij CityLine legt het werk neer op negen Duitse luchthavens, waaronder Hamburg, Düsseldorf en Berlijn. Hoewel Lufthansa probeert vluchten over te nemen via partners binnen de groep, zijn annuleringen volgens de maatschappij onvermijdelijk. Reizigers wordt dringend geadviseerd de status van hun vlucht vooraf te controleren.

Overgrote steun voor staking

Volgens de vakbond stemde circa 94 procent van de Lufthansa-medewerkers en zelfs 99 procent van de CityLine-medewerkers in met de staking. De vakbond eist betere arbeidsvoorwaarden voor circa 19.000 cabineleden en duidelijkheid over een sociaal plan voor ongeveer achthonderd werknemers van CityLine, dat geleidelijk wordt afgebouwd. ‘Deze situatie had voorkomen kunnen worden’, zegt vakbondsleider Joachim Vázquez Bürger. ‘De verantwoordelijkheid ligt bij Lufthansa, dat er tot nu toe niet in is geslaagd een onderhandelbaar voorstel op tafel te leggen.’

Lufthansa reageert

Lufthansa roept de vakbond op terug te keren naar de onderhandelingstafel. ‘Wij verontschuldigen ons voor het ongemak voor onze passagiers door deze buitenproportionele en zeer kort aangekondigde staking’, zegt een woordvoerder. Volgens de luchtvaartmaatschappij kunnen duurzame oplossingen alleen via dialoog worden bereikt. ‘Daarom roepen wij de vakbond op de gesprekken te hervatten. Wij zijn daar op elk moment toe bereid.’

Reeks van stakingen

De nieuwe staking staat niet op zichzelf. In februari legden cabinepersoneel en piloten gezamenlijk het werk neer, wat leidde tot grootschalige annuleringen. In maart volgde opnieuw een tweedaagse pilotenstaking via vakbond Vereinigung Cockpit. De aanhoudende arbeidsconflicten zetten de operatie van Lufthansa onder zware druk.