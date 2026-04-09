Na Spaanse prinses Leonor start ook Amalia bij de Luchtmacht

Na de Spaanse prinses Leonor de Borbón, die recent solo ging in een militair lesvliegtuig, zet nu ook prinses Amalia haar eerste stappen binnen de Luchtmacht. De troonopvolgster is gestart als korporaal en militair werkstudent.

Groep Luchtmacht Reserve

De 22-jarige prinses combineert haar studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam met het programma van het Defensity College. Binnen dit traject worden studenten opgeleid tot reservist, met een combinatie van studie, praktijkervaring en militaire training. Met haar overstap naar de Luchtmacht krijgt haar traject nu een operationeler karakter. Tijdens een ceremonie ontving zij de eenheidspatch van de Groep Luchtmacht Reserve uit handen van kolonel Martine Verhulst. Ook maakte zij kennis met de commandant van de Luchtmacht, luitenant-generaal André Steur.

Koninklijke traditie

De stap van Amalia past binnen een lange traditie. Sinds Willem van Oranje hebben leden van het Koninklijk Huis een nauwe band met de krijgsmacht. Ook haar vader, koning Willem-Alexander, diende bij Defensie en behaalde onder meer zijn militaire vliegbrevet op de Fokker F-27. Daarnaast is koningin Máxima tegenwoordig reservist bij de Landmacht. Het Defensity College-programma blijkt bovendien effect te hebben. Sinds de deelname van de prinses is het aantal aanmeldingen verdubbeld, van circa honderd naar tweehonderd studenten. Haar zichtbaarheid lijkt daarmee direct bij te dragen aan de aantrekkingskracht van Defensie onder jongeren.

Spaanse prinses vliegt solo

Ook doorloopt de Spaanse troonopvolgster Leonor momenteel een intensieve opleiding binnen de Luchtmacht in San Javier, Spanje. Een belangrijke mijlpaal was haar eerste solovlucht in een militaire Pilatus PC-21. Haar opleiding omvat daarnaast onder meer overlevingsoefeningen en het gebruik van specialistische uitrusting. Zo bouwt Leonor stap voor stap aan militaire ervaring die aansluit bij haar toekomstige rol als opperbevelhebber.