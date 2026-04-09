Passagiers op Schiphol verrast door opvallende verschijning

Op Schiphol keken reizigers afgelopen paasweekend even verbaasd op toen zij oog in oog stonden met een opvallende verschijning. Op het platform verscheen plots een grote paasmascotte. De onverwachte actie zorgde voor veel leuke reacties op sociale media.

Pasen op Schiphol

De opvallende mascotte verscheen ter gelegenheid van Pasen en bleek ook verrassend goed voorbereid. Zo droeg de mascotte een geel veiligheidsvest, zoals verplicht is op het platform van de luchthaven. Dat detail werd door veel reizigers met een knipoog ontvangen en zorgde voor extra herkenning en humor. Op sociale media verschenen al snel foto’s en video’s van de mascotte. Vooral buitenlandse reizigers deelden hun verbazing en enthousiasme. Een video werd meer dan honderdduizend keer bekeken en leverde leuke reacties op.

Reacties van passagiers

‘Wij zagen ze bij de UX… hebben echt gelachen… dit kan echt alleen bij ons 😂’, reageerde iemand op Schiphol. Verder verschenen nog meer reacties. Zo schreef iemand: ‘Passagiers: Kijk, de paashaas! Ik: Ja… dat is mijn man. 🐰🤍’ Een ander reageerde met een knipoog: ‘Zeg me waar dit is, zodat ik volgend Pasen daarheen kan vliegen 😂’. Volgens veel reizigers was het een geslaagde actie van Schiphol.

Drukte op Schiphol

Vorig jaar was de drukte rond Pasen goed merkbaar. Al vroeg in de ochtend ontstonden lange rijen bij de paspoortcontrole en security, terwijl ook op de wegen richting de luchthaven files stonden. In totaal werd gerekend op zo’n 3,5 miljoen reizigers tijdens de meivakantie, met piekdagen waarop meer dan 180.000 mensen per dag via Schiphol reisden. Alleen al op de drukste vrijdag vertrokken circa 86.000 passagiers. Ondanks de drukte bleef de sfeer onder reizigers opvallend positief en benadrukte de luchthaven destijds goed voorbereid te zijn op de grote toestroom, schreef Hart van Nederland.