Russische airline vrijwel failliet wegens oorlog in Oekraïne 

De Russische luchtvaartmaatschappij Azimuth staat aan de rand van faillissement. Wegens de oorlog heeft de airline zoveel tegenslagen gehad, dat enkel subsidies haar nog in leven houden.

Hoewel Azimuth geen grote speler is binnen de Russische luchtvaartsector, onderhoudt zij een belangrijk netwerk binnen Rusland en enkele internationale bestemmingen. Vanuit haar hubs in Rostov-on-Don en Krasnodar voert de budgetvlieger verschillende vluchten uit naar belangrijke Russische steden als Moskou en Sint-Petersburg, maar ook naar de bezette Krim, Egypte, Turkije en Dubai.

Aan de basis van het omvallen van de maatschappij staat de systematische uitholling van de Russische economie vanwege de oorlog in Oekraïne. Internationale sancties zorgen voor inflatie en tekorten. Voor veel Russen is het kopen van vliegtickets al lang niet meer betaalbaar. Dat geldt zeker voor de regio’s van waaruit de airline opereert.

Bovendien heeft Azimuth te maken met grote tekorten in het onderhoud van haar vliegtuigen. Hoewel de vloot van de airline uitsluitend bestaat uit Russische Superjet 100’s, zijn de onderdelen vooralsnog niet honderd procent Russisch. De beloofde importsubstituties van het Kremlin blijven eveneens uit. Zo kampt een toch al lijdende airline tevens met gigantische kosten voor het onderhoud.

Verder zorgt de locatie van haar hubs ook voor grote problemen bij de prijsvechter. Rostov-on-don en Krasnodar zijn relatief kleinere luchthavens, niet ver van de grens met Oekraïne. Door de oorlog worden deze vliegvelden regelmatig gesloten, of hebben zij te maken met grote beperkingen.

Subsidie

Het enige wat de maatschappij op dit moment nog in leven houdt zijn subsidies. Deze komen echter uit een potje dat ook wordt gebruikt om de Russische oorlogsmachine mee te spekken. De facto betekent dat belastinggeld van mensen die geen vliegtickets kunnen betalen. Zij zorgen ervoor dat Azimuth op dit moment in leven is. Zodra deze subsidies opdrogen, is het bestaan van Azimuth eveneens voorbij.