Valse bommelding oorzaak chaos vliegverkeer Curaçao

Curaçao International Airport is korte tijd ontregeld geweest door een bommelding. De tijdelijke sluiting had directe gevolgen voor een deel van het vliegverkeer en de vertrekhal werd direct ontruimd. Meerdere vluchten liepen hierdoor vertraging op.

Sluiting luchthaven Curaçao

De situatie ontstond toen beveiligingssystemen een mogelijk explosief in bagage signaleerden. Conform de geldende protocollen namen de autoriteiten onmiddellijk de regie over. De luchthaven werd volledig afgesloten. Zowel aankomende als vertrekkende vluchten werden stilgelegd en de vertrekhal werd ontruimd. Passagiers moesten buiten wachten terwijl veiligheidsdiensten het terrein onderzochten. Rond het middaguur kwam er duidelijkheid en gaf de politie het sein dat de situatie veilig was. Kort daarna werd de noodsituatie opgeheven en kon de luchthaven weer worden heropend. Uit onderzoek bleek uiteindelijk dat er geen explosief is aangetroffen.

Vertragingen en uitwijkingen

De tijdelijke sluiting had directe gevolgen voor een deel van het vliegverkeer. Meerdere regionale en internationale vluchten liepen vertraging op, schrijft Curaçao.nu. Toestellen van onder meer Divi Divi Air, ZAir, Avianca en Laser konden niet volgens planning vertrekken of landen. Daarnaast weken twee vliegtuigen van Copa Airlines en Winair uit naar Aruba. Deze toestellen keren later alsnog terug naar Curaçao. Ook passagiers van onder andere American Airlines en JetBlue kregen te maken met vertragingen, mede doordat incheckbalies later openden. De luchthaven werkt samen met luchtvaartmaatschappijen en operationele diensten om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. Toch kan de verstoring nog enige tijd doorwerken in het vluchtschema.