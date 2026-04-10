American Airlines neemt ingrijpende maatregelen tegen hoge olieprijs

De olieprijzen rijzen de pan uit, en dat merken luchtvaartmaatschappijen maar al te goed. Veel airlines verhalen die gestegen kosten op hun passagiers. Ook reizigers van American Airlines gaan het nu in hun portemonnee voelen.

Door het conflict in het Midden-Oosten zijn de prijzen voor olie door het dak gegaan. Daardoor zijn de kerosinekosten ook torenhoog. Luchtvaartmaatschappijen voelen zich genoodzaakt om deze prijzen door te berekenen aan hun klanten. Ook reizigers van American Airlines en Alaska Airlines ontkomen er niet meer aan. Zij zijn de laatste twee grote Amerikaanse maatschappijen die nu ook drastische maatregelen moeten nemen.

Dat doen ze door de bagageprijzen te verhogen. American Airlines laat passagiers voor de eerste twee stuks ruimbagage tien dollar meer betalen. Dat geldt voor binnenlandse vluchten en korte, internationale vluchten. Willen reizigers nog een derde koffer inchecken, dan kunnen ze een prijsverhoging van vijftig tot zelfs tweehonderd dollar meer verwachten. Ook Alaska Airlines heeft de prijzen verhoogd. Daar geldt dan wel weer een andere prijs voor ruimbagage: de eerste koffer kost nu vijf dollar meer, de tweede tien dollar.

Straat van Hormuz

Door de sluiting van de Straat van Hormuz is de prijs voor kerosine flink gestegen. En dat blijft voorlopig ook nog zo, zelfs als de belangrijke zeestraat weer opengaat. Het is een belangrijke voorwaarde in het staakt-het-vuren, maar de straat lijkt nog altijd gesloten. Wanneer de doorvaart voor schepen weer mogelijk wordt, blijft de kerosineprijs mogelijk nog lang hoog. Daar waarschuwt IATA-topman Willie Walsh voor. Daarnaast neemt naar alle waarschijnlijkheid de concurrentie voor Europese luchtvaartmaatschappijen toe. Zodra airlines uit de Golfstaten weer volop kunnen vliegen, zullen ze mogelijk tickets tegen dumpprijzen verkopen om de vliegtuigen zo snel mogelijk te vullen.