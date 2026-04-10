Dorpen boos op Schiphol

Weer stappen actiegroepen naar de Inspectie Leefomgeving & Transport vanwege geluidshinder door Schiphol. Het lijkt klagen tegen beter weten in maar namens twee dorpen gaan ze de strijd aan.

Bewoners van dorpen dichtbij Schiphol eisen samen met actiegroepen Greenpeace Nederland, Mobilisation for the Environment (MOB) en SchipholWatch dat de overheid per direct optreedt tegen de geluidsoverlast van de luchthaven bij de dorpen Lijnden en Uithoorn. De organisaties hebben daarvoor een handhavingsverzoek ingediend bij de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT).

De ILT concludeerde in maart dat de geluidsgrenswaarde in 2025 bij Lijnden met zeven procent en bij Uithoorn met drie procent is overschreden. Toch stelde de inspectie dat handhaving niet mogelijk is, omdat voor die situatie nog een gedoogconstructie geldt. Volgens de indieners is dat standpunt niet langer houdbaar. De groep bestaat naast de drie milieuorganisaties uit veertien omwonenden die naar eigen zeggen direct hinder ondervinden van het lawaai van Schiphol. Zij wijzen daarbij op een recente uitspraak van de Raad van State, die volgens hen duidelijk maakt dat het gedoogbeleid juridisch niet overeind blijft. ‘Iedereen moet zich aan de wet houden: jij, ik, en dus ook Schiphol’, zegt Wouter Lemm, luchtvaartwoordvoerder bij Greenpeace Nederland. Volgens hem zijn rechters helder geweest over het illegale karakter van het gedoogbeleid en moet de ILT daarom alsnog handhavend optreden. De groep verwacht binnen vier weken een reactie van de inspectie.