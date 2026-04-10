EasyJet kan niet landen door opvallende reden

Een easyJet-vlucht van Venetië naar Parijs kwam vorige week in moeilijkheden tijdens het landen en moest daardoor een go-around maken. De reden is op zijn minst opmerkelijk.

De Airbus A320 van easyJet, registratie OE-ICR, vloog op 5 april van Venetië naar Parijs. Het toestel ging rond 16:15 in takeoff als vlucht U24874. Na zo’n twee uur vliiegen kwam de machine aan op Orly, zo’n dertien kilometer ten zuiden van Parijs. Rond 18:00 lijnde de Airbus zich op voor de landing op de zuidelijke baan.

Op dat moment stonden er in de buurt van de landingsbaan vijftien voertuigen, variërend van dure auto’s tot quads. Ze hoorden bij een bruiloft die op dat moment in de buurt aan de gang was. Die groep schoot allemaal vuurwerk af. Door de rook en explosies kon de easyJet-vlucht niet landen. Daardoor moest de Airbus een go-around maken.

Een klein tijdje later landde het toestel alsnog veilig op runway 06/24. EasyJet meldt dat op geen moment de veiligheid van crew en passagiers in het geding is geweest. Toch is vuurwerk zo vlak voor een landingsbaan gevaarlijk. De resten kunnen opgezogen worden door de motoren, waardoor deze beschadigd raken en uitvallen. Daarnaast is de landing één van de gevaarlijkste vluchtfases en mogen piloten hierbij niet afgeleid zijn.

Go-around

Go-arounds zijn normale procedures, maar kunnen soms opvallende oorzaken hebben zoals in het geval van easyJet. Maar ook in Rusland had het een paar jaar geleden een gekke reden. Toen moest een Airbus A320neo van S7 Airlines uitwijken voor… een beer. Het beest stond pal op de landingsbaan. Na twintig minuten kon het toestel alsnog veilig landen.