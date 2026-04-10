FAA deelt hoge boetes uit: ‘onvoldoende getest’

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen kunnen hoge boetes van de FAA verwachten. Medewerkers van de bedrijven worden onvoldoende getest op sporen van drugs en alcohol nadat ze eerder tegen de lamp zijn gelopen.

Medewerkers van verschillende luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten kwamen in 2023 meerdere keren niet door alcohol- en drugstesten heen. Bij American Airlines ging dat om zo’n twaalf stewards en stewardessen. Er werden bij hen sporen van bijvoorbeeld marihuana en cocaïne gevonden. Wanneer dat gebeurt worden piloten en cabinepersoneel niet direct ontslagen. Veel maatschappijen hebben een speciaal programma dat hen helpt om te gaan met eventuele verslavingsproblematiek. Als vliegend personeel daarna weer aan het werk gaat moeten ze wel vervolgonderzoeken krijgen, om zeker te weten dat ze ‘clean’ aan het werk gaan. Dat ging bij verschillende Amerikaanse airlines mis.

American Airlines kan van de Federal Aviation Administration (FAA) een boete van omgerekend 217.000 euro verwachten, nadat zij haar betrapte medewerkers niet vaker testte op alcohol en drugs. Southwest Airlines mag zelfs nog meer betalen: bijna 260.000 euro. Daar liepen elf personeelsleden tussen 2021 en 2024 tegen de lamp. Ook zij werden bij terugkeer in dienst onvoldoende getest of ze wel echt alcohol- en drugsvrij aan het werk gingen.

Controles op Schiphol

Ook op Schiphol gebeurt het af en toe dat crew niet door de test heen komt. In december liepen zowel een piloot als een steward tegen de lamp. Zij hadden allebei nog alcohol in hun bloed zitten. De piloot kreeg een vliegverbod van een uur, maar van zijn werkgever mocht hij rechtsomkeert naar huis maken. De steward had het wat bonter gemaakt: hij mocht vijf uur lang niet vliegen van het Openbaar Ministerie en kreeg ook een geldboete van 1100 euro.