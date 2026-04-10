Nieuw hoofdstuk voor legendarische A-10?

Al jaren wordt gesproken over het pensioen van dit legendarische toestel, toch krijgt de A-10 Thunderbolt nu een upgrade. Is er toch nog een toekomst voor het wrattenzwijn?

De Amerikaanse luchtmacht heeft de A-10 Thunderbolt II voorzien van een nieuwe manier om in de lucht te worden bijgetankt. Dankzij een aanpassing kan het aanvalsvliegtuig voortaan niet alleen gebruikmaken van het bekende boom-systeem, maar ook van het zogeheten probe-and-drogue-systeem.

De vernieuwing draait om een speciaal hulpmiddel, de Probe Refueling Adapter. Deze adapter wordt geplaatst in de bestaande tankopening in de neus van het toestel. Daarmee verandert de A-10 van een toestel dat uitsluitend via een boom kan tanken in een vliegtuig dat ook brandstof kan ontvangen van tankers met een slang-en-mandje-systeem.

Toch niet met pensioen?

Opvallend is dat het probe-and-drogue-systeem veel gebruikt door de Amerikaanse marine en marinierskorps, en tal van buitenlandse luchtmachten. Voor de A-10 betekent dit dat de operationele inzetbaarheid verder wordt vergroot, doordat het toestel met meer typen tankvliegtuigen kan samenwerken.

Of dit betekent dat de VS de A-10 meer willen inzetten is nog onduidelijk. Wel blijven de toestellen van toegevoegde waarde. Ook tijdens de huidige oorlog in Iran hebben de stokoude A-10’s weer hun nut bewezen toen ze werden ingezet ter ondersteuning van de zoektocht naar de twee vermiste F-15-vliegers.

Warthog

De A-10 Thunderbolt II, beter bekend als de ‘Warthog’ oftewel wrattenzwijn, is een aanvalsvliegtuig dat sinds de jaren 70 in dienst is. Het toestel is speciaal ontworpen voor close air support van grondtroepen en staat bekend om zijn robuuste constructie, zware bepantsering en indrukwekkende 30 mm GAU-8 Avenger kanon, waarmee het effectief vijandelijke tanks en gepantserde voertuigen kan uitschakelen. Dankzij zijn vermogen om schade te weerstaan en zijn relatief lage vliegsnelheid, is de A-10 bijzonder geschikt voor operaties in vijandig gebied. Ondanks zijn leeftijd blijft het toestel geliefd onder militairen en liefhebbers.