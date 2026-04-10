Tweede leven voor A340’s van Lufthansa

Het einde van de A340’s bij Lufthansa komt steeds meer in zicht. Veel A340-600’s staan opgeslagen in Teruel. Toch krijgen twee van die toestellen een tweede leven.

Lufthansa is steeds meer bezig om haar A340-vloot uit te faseren. Vorige week vertrok de laatste A340-600 met het kleurenschema dat sinds 2018 wordt gevoerd naar Teruel. Dat is een Spaans vliegveld waar toestellen al dan niet tijdelijk worden opgeslagen. En hoewel deze plek bekend staat als een vliegtuigkerkhof, is dat niet altijd het geval. Twee A340’s zijn nu gekocht door het Duitse USC, een chartermaatschappij.

USC heeft al meerdere voormalige Lufthansa-toestellen gekocht. Eén daarvan, registratie D-AUSZ, vliegt voor Surinam Airways tussen Amsterdam en Paramaribo. Een ander, de D-AIHI, werd door de chartermaatschappij opgekocht voor de reserveonderdelen. Datzelfde lot staat de meest recente aankopen ook te wachten.

De toestellen zullen ontmanteld worden in Bydgoszcz in Polen. Het gaat hierbij om de registraties D-AIHP en D-AIHT. De A340’s zijn 19 en 18 jaar oud. Op dit moment staan ze allebei nog in Teruel, wanneer ze naar Polen gaan is nog niet bekend. De vliegtuigen worden ontmanteld door het Britse Executive Jet Support. De onderdelen gaan dienen als reserve voor USC. Alles wat niet wordt gebruikt kan verkocht worden, zegt CEO Klaus Dieter Martin.

Einde van een tijdperk

De laatste van de zes A340-600’s met het kleurenschema uit 2018 verliet vorige week de vloot van Lufthansa. De D-AIHF maakte op 28 maart haar laatste commerciële vlucht en vertrok op 2 april naar Teruel. De uitfasering van de viermotorige toestellen duurt al een paar jaar. Elke keer heeft Lufthansa de toestellen toch langer nodig. Maar de machines zouden nu wel eens sneller aan het eind van hun carrière kunnen komen. Ze zijn niet zuinig en met de huidige kerosinecrisis dus erg duur.