Astronauten bedanken Nederland bij terugkeer naar aarde

De astronauten van Artemis II zijn weer terug op aarde. Vannacht Nederlandse tijd landde de capsule in zee. Vlak voor de terugkeer had de bemanning nog een speciale boodschap voor Nederland.

De Artemis II-missie was de eerste bemande reis naar de maan sinds 1972. De raket werd op 1 april gelanceerd vanaf Kennedy Space Center in Florida. De astronauten, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch en Jeremy Hansen, reisden in tien dagen om de aarde en de maan heen. Vannacht, om 2:07 uur Nederlandse tijd, landde de bemanning in zee voor de kust van San Diego.

Vlak voor de terugkeer op aarde had commander Reid Wiseman van NASA nog een speciale boodschap voor Nederland. “We willen een grote shout-out geven naar het ESA Airbus-team, naar onze vrienden uit Nederland en Duitsland, en naar het Glenn Research Center. Dit voertuig stuurde ons met extreme precisie van de aarde naar de maan en weer terug. We zijn trots dat we deel mogen uitmaken van jullie team” aldus Wiseman. Het technische hart van de European Space Agency, het European Space Research and Technology Centre (ESTEC), staat in Noordwijk. Zij ontwikkelden het achterste deel van het ruimteschip. Airbus Nederland, gevestigd in Leiden, maakte de zonnepanelen die voor elektriciteit aan boord zorgden.

Europese raketlanceringen

Gaan er binnenkort ook raketten vanuit Europa de lucht in? Tot nu toe is dat nog nooit voorgekomen. Daar zou onlangs verandering in worden gebracht, maar dat ging niet door. De lancering van de Duitse Spectrum-raket had op 25 maart dit jaar plaats moeten vinden. Vlak voor vertrek voer er echter een boot de verboden zone binnen. Daardoor kon de veiligheid bij de lancering niet meer worden gegarandeerd en werd deze afgeblazen. Wanneer een nieuwe poging volgt, is nog niet bekend.