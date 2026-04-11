KLM-piloot helpt passagier enorm uit de brand

Een KLM-passagier kreeg deze week de schrik van zijn leven. Toen hij was ingestapt bleek hij iets heel belangrijks te zijn vergeten. De man kreeg gelukkig hulp uit onverwachte hoek.

De passagier stapte donderdag 9 april aan boord in Amsterdam voor zijn KLM-vlucht naar Billund in Denemarken. Eenmaal aangekomen bij zijn stoelplaats borg de man zijn bagage op, en realiseerde zich onmiddellijk dat hij iets belangrijks was vergeten. Zijn koffer had hij nog wel bij zich, maar zijn rugzak met twee laptops stond nog bij een eetgelegenheid in de terminal. Daarop waarschuwde hij direct een stewardess.

De passagier vroeg of hij nog van boord mocht om zijn laptop te zoeken, maar dat mag vanwege veiligheidsredenen niet. Het cabinelid verzekerde de man ervan dat grondpersoneel aan het zoeken zou gaan voor hem. Daarop ging hij terug naar zijn stoel en nam naar eigen zeggen alvast mentaal afscheid van de twee laptops. Daar liet hij het echter niet bij en ging terug naar de stewardess of hij écht niet mocht zoeken. Het antwoord bleef nee en de vrouw vertelde hem dat de captain naar de rugzak aan het zoeken was.

De KLM-captain was van boord gegaan om de rugzak van de man te zoeken, en tien minuten later bracht hij deze terug bij de rechtmatige eigenaar. Een dag na de vlucht kroop de passagier in de pen om zijn verbazing en dankbaarheid in een LinkedIn-post te uiten. Hij schreef: “Ik kan me weinig airlines bedenken waar de captain op zoek gaat naar je vergeten rugzak. KLM-crew, dankjewel!”

Hoogvliegers

Dat een captain van boord gaat om een vergeten rugzak te zoeken, is tamelijk bijzonder. Maar KLM zet wel met enige regelmaat passagiers in het zonnetje. Onlangs deden ze dat nog op grote schaal, tijdens een speciale vlucht in samenwerking met Stichting Hoogvliegers. Zieke en gehandicapte kinderen en hun ouders mochten mee aan boord van de E195-E2 van KLM Cityhopper voor een rondje boven Nederland. Met een dag vol verrassingen konden de kinderen even alle zorgen vergeten.