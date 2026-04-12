KLM-stewardess Mikky verovert nationale titel

Tijdens de marathon van Rotterdam wordt dit jaar ook het NK gelopen. Topfavoriet Mikky Keetels, die het hardlopen combineert met haar fulltime baan als stewardess bij KLM, wist de Nederlandse titel te veroveren.

Update: Mikky Keetels wist met 2.30,42 een persoonlijk record neer te zetten en veroverde daarmee de Nederlandse titel.

De 27-jarige Mikky Keetels was dit jaar topfavoriete voor de winst bij de vrouwen in Rotterdam. Op het vorige NK in Amsterdam werd ze nog derde, achter Anne Luijten en Jill Holterman. Beide vrouwen doen dit jaar niet mee en daardoor zijn alle ogen nu op Mikky gericht. Haar persoonlijk record stond op 2 uur, 31 minuten en 23 seconden. Die tijd wilde ze dit jaar graag verbeteren.

Eigenlijk is Mikky een relatief a-typische atleet. Waar de meeste topsporters op gezette tijden eten, trainen en rusten gaat die vlieger voor haar niet op. Zij combineert haar hardlooptrainingen met haar baan bij de KLM en rent dus regelmatig op allerlei plekken over de hele wereld. Vorig jaar kwam ze een dag voor de Rotterdamse marathon terug uit Tanzania. Dit jaar pakte ze het anders aan en kwam een paar dagen voor de start terug uit Buenos Aires. Daarna moest ze, met haar blauwe uniform nog aan, gelijk door naar de persconferentie.

Op haar layovers en thuis na de vlucht maakt Mikky veel kilometers, gemiddeld zo’n tweehonderd per week. Haar collega-hardlopers verbazen zich daarover. Toch denkt de KLM-stewardess niet aan stoppen met vliegen, zelfs nu haar sportambities groots zijn. Parttime is een optie, helemaal stoppen niet, laat ze aan NOS Sport weten. Daarvoor haalt ze te veel plezier uit het werk.