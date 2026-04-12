KLM-toestel meldt motorprobleem tijdens nadering Schiphol

Een Boeing 737 van KLM kreeg tijdens een vlucht van Stockholm naar Schiphol te maken met een motorprobleem. De cockpitbemanning meldde dat één van de motoren technische mankementen vertoonde. Uit voorzorg werd afgezien van een landing op baan 22.

KLM 737 met een motorprobleem

Het gaat om een Boeing 737-700, PH-BGH, die onderweg was van Stockholm naar Amsterdam. Het toestel vertrok in de ochtend vanaf Stockholm-Arlanda en klom naar een kruishoogte van 29.000 voet. Tijdens de nadering van Schiphol meldde de cockpitbemanning dat één van de motoren technische problemen vertoonde, meldt The Aviation Herald. Aanvankelijk zou het toestel landen op de Oostbaan, maar daar werd uit voorzorg van afgezien. De piloten verzochten om een alternatieve landingsbaan, waarna het vliegtuig werd vrijgegeven voor een nadering en landing op de Buitenveldertbaan (27).

©Flightradar24, KLM PH-BGH 737

Technische problemen aan de grond

Na aankomst werd het toestel direct uit de operatie gehaald voor een technische inspectie. Vervolgens bleef de Boeing 737 circa 21 uur aan de grond. In die periode voerden technici controles uit op de betrokken motor en aanverwante systemen, waaronder mogelijke olielekkages. Normaal gesproken voert dit type toestel meerdere rotaties per dag uit binnen het netwerk van KLM. In dit geval werd het toestel al vroeg uit de dienstregeling gehaald. Na een uitgebreide inspectie vertrok het toestel de volgende ochtend weer zonder problemen naar Parijs.

Historie van het toestel

Opvallend is dat het betrokken toestel in de loop der jaren meerdere keren van inzet binnen de groep wisselde. De PH-BGH werd eind 2009 afgeleverd aan KLM en kreeg de naam Grutto (Godwit). In april 2022 werd het toestel tijdelijk overgeheveld naar Transavia, waar het werd ingezet binnen de operatie van de prijsvechter, terwijl het technisch onder beheer van KLM bleef. Die constructie bleek van korte duur. Al in november 2022 keerde het vliegtuig terug naar de vloot van KLM, waar het sindsdien weer regulier wordt ingezet op Europese routes.

Uitwijk in Engeland

Het betreffende toestel kwam eerder ook al in het nieuws wegens een uitwijk in het Verenigd Koninkrijk. Begin vorig jaar kon het vliegtuig door hevige sneeuwval niet landen op Manchester Airport. De landingsbanen werden tijdelijk gesloten, waarna de bemanning moest uitwijken naar Birmingham. Uiteindelijk keerde het toestel vanuit Birmingham terug naar Amsterdam. Ook andere vluchten van KLM ondervonden die dag hinder door de winterse omstandigheden.