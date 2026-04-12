Paspoortcontrole op Nederlandse luchthavens is veranderd

Sinds vrijdag 10 april 2026 werkt de Koninklijke Marechaussee volledig met het Europese Entry/Exit System (EES). Daarmee verdwijnt de handmatige paspoortstempel en ook de controle is anders. Reizigers worden voortaan volledig digitaal en biometrisch geregistreerd in een Europese databank.

Van stempel naar databank

Waar reizigers voorheen een fysieke inktstempel kregen, worden nu bij elke grenspassage reisdocumenten gescand en biometrische gegevens opgeslagen, zoals vingerafdrukken en een gezichtsopname. Ook worden aankomst- en vertrekdata automatisch geregistreerd in een centrale Europese databank. Deze omslag betekent dat de grenscontrole niet langer draait om een momentopname, maar om een continu en gedeeld systeem binnen Europa. Het maakt het mogelijk om reizigersstromen nauwkeuriger te volgen en sneller in te grijpen bij overtredingen. ‘Het proces wordt hierdoor niet alleen efficiënter, maar vooral een stuk veiliger’, zegt Mike Hofman, hoofd woordvoering bij de KMAR, op sociale media.

© Mike Hofman op LinkedIn

Wat verandert er op Schiphol?

Op Schiphol is het systeem inmiddels volledig operationeel. Reizigers met een niet-EU-paspoort worden sinds 10 april verplicht geregistreerd in het EES wanneer zij de Europese grens passeren. Bij aankomst volgen zij de borden voor niet-EU-reizigers, die hen leiden naar een registratiekiosk of een grensbalie van de Marechaussee. Daar wordt het paspoort gescand en, afhankelijk van de situatie, een gezichtsscan en vingerafdrukken afgenomen. Deze digitale registratie vervangt de traditionele paspoortstempel. Het systeem legt aankomst- en vertrekdata vast en is geldig voor alle deelnemende Europese landen. Daarmee hoeven reizigers zich niet bij elke grens opnieuw volledig te registreren.

Wat is het EES precies?

Het Entry/Exit System is een centrale Europese database waarin gegevens worden opgeslagen van niet-EU-reizigers. Naast reisdocumentgegevens worden ook biometrische kenmerken, zoals een gezichtsfoto en vingerafdrukken, vastgelegd. De registratie blijft maximaal drie jaar geldig, of totdat het paspoort verloopt. Bij een volgend bezoek aan Europa hoeven reizigers zich daardoor alleen nog te laten verifiëren, wat het proces in de toekomst sneller moet maken.

Gefaseerde invoering afgerond