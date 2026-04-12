Zweedse Gripens onderscheppen Russische onderzeeër

Twee JAS 39 Gripens van de Zweedse luchtmacht kwamen vrijdag in actie toen een Russische onderzeeër zich in de zeestraat tussen Zweden en Denemarken bevond. Het schip wordt nu nauwlettend in de gaten gehouden.

De Russische Kilo-klasse onderzeeër voer vrijdag het Kattegat in. Dat is de zeestraat tussen Halland in Zweden en het Deense Jutland, en maakt onderdeel uit van de verbinding tussen de Noordzee en de Oostzee. Russische schepen mogen sinds het uitbreken van de oorlog niet meer in NAVO-grondgebied komen. Toch heeft de Zweedse luchtmacht er haar handen vol aan. Het gebeurt inmiddels bijna wekelijks dat Russische onderzeeërs opduiken in de Baltische Zee.

Zo ook afgelopen vrijdag. Daarop kwam de Zweedse luchtmacht onmiddellijk in actie en stuurde twee JAS 39 Gripens eropaf. Zij onderschepten de diesel-elektrische onderzeeër die in de jaren ’70 werd ontworpen voor de Sovjet-marine. De Zweedse defensie houdt de route van het schip nu in de gaten. De operatie hoorde bij routine-activiteiten, meldt de krijgsmacht in een persbericht.

Swedish fighter jets tracking Russian submarine in the Kattegat.



On Friday, Swedish JAS 39 Gripen intercepted a Russian Kilo-class submarine in the Kattegat. Together with allies, we are now monitoring the submarine’s continued route into the Baltic Sea.https://t.co/BrIU6SD4AS pic.twitter.com/XBcwTPQ1bS— Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) April 10, 2026

Dat de Zweedse krijgsmacht Russische onderzeeërs zo nauwlettend in de gaten houdt, komt door de ligging van de Oostzee en het gevaar van de Kilo-klasse. De zee is omgeven door NAVO-landen en op de bodem liggen allemaal pijpleidingen. In het verleden werd Rusland er al van beticht die te saboteren. De onderzeeër is opmerkelijk stil en kan daardoor makkelijker van de radar blijven.

SAAB Gripen

De Gripen is het best verkopende gevechtsvliegtuig van SAAB, de Zweedse vliegtuigfabrikant. De Zweedse luchtmacht was de eerste afnemer van het toestel en nog altijd de grootste gebruiker. De JAS 39 is het voornaamste gevechtsvliegtuig van de Zweedse krijgsmacht, de Zweedse luchtmacht heeft zo’n honderd toestellen van het type in gebruik. JAS staat voor Jakt, Attack, Spaning. Ofwel: jacht, grondaanval, verkenning. Ook buiten Zweden doet de Gripen het goed: Brazilië, Tsjechië, Hongarije, Thailand en Zuid-Afrika vliegen eveneens met het gevechtstoestel.