70 jaar oude KC-135-Stratotanker keert terug uit pensioen

Onverwachts verscheen een bijna zeventig jaar oud toestel op de radar boven de Verenigde Staten. De Amerikaanse luchtmacht bracht een KC-135-stratotanker weer tot leven na grote verliezen in Iran.

De machine rolde al in 1958 van de band en vloog jaren voor de Amerikaanse luchtmacht. In 2025 mocht deze van zijn pensioen gaan genieten op de luchtmachtbasis van Davis-Monthan, nabij Tucson, Arizona. Deze locatie in de woestijn staat vooral bekend als ‘begraafplaats’ voor oude en overtollige militaire toestellen van de Amerikaanse luchtmacht.

Daarom is het des te opvallender dat deze KC-135-stratotanker, registratie 58-0011, plotseling verscheen op de radar. De tanker vloog van de woestijn in Arizona naar de Tinker Air Force Base in Oklahoma. Daar zit het Oklahoma City Air Logistics Complex gevestigd: een van de grootste onderhoudsbedrijven van de Amerikaanse luchtmacht.

Op Tinker onderhoudt het bedrijf traditioneel meerdere verschillende typen vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht, waaronder de KC-135. Bovendien is de 507th Air Refueling Wing de thuisbasis van een Stratotanker-squadron die bemanningen en onderhoudspersoneel voor de KC-135 opleidt. USAF vervoerde eveneens een andere stratotanker, registratie 58-0018, naar Tinker.

Grote verliezen

Hoewel de Amerikanen niet willen prijsgeven waarom deze vliegtuigen nu opnieuw vliegklaar worden gemaakt, lijkt het te maken te hebben met de oorlog in Iran. In de gevechten van maart en verloren de Verenigde Staten meerdere machines. Zeker de KC-135-vloot had het te verduren: in totaal raakten vijf toestellen beschadigd door droneaanvallen en één exemplaar stortte neer na een botsing met een andere Stratotanker.

Met het terugbrengen van deze machines proberen de Amerikanen een decimering van de vloot tegen te gaan. Volgens generaal Don Caine, voorzitter van de generale staf van de Amerikaanse strijdkrachten, blijft het model onmisbaar in de Amerikaanse luchtmacht. De KC-135-deelvloot bestaat op dit moment nog uit 370 actieve vliegtuigen, ondanks de vergevorderde leeftijd. De modernere KC-46 Pegasus van Boeing kampt nog altijd met problemen en is slechts vertegenwoordigd met honderd exemplaren.