Iran: ’60 vliegtuigen buiten gebruik’

Tijdens de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran moesten meerdere luchthavens het ontgelden. Volgens de Iraniërs zijn daarmee tenminste zestig vliegtuigen buiten gebruik geraakt.

De wekenlange bombardementen van Israël en de Verenigde Staten zorgde al ruim een maand voor zorgwekkende berichten over kapotte vliegtuigen. Zo overleefde de allerlaatste Boeing 747-100 ter wereld de gevechten niet, en bestond er grote onduidelijkheid over een vernietigde Airbus A340 en Boeing 777 van Mahan Air. Dat had te maken met de functie van de machines.

Volgens de Iraanse luchtvaartmaatschappijen hebben in ieder geval zestig vliegtuigen schade ondervonden aan de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen. De krant Shargh meldt dat deze toestellen verspreid stonden over een zevental verschillende vliegvelden die tijdens de oorlog het doelwit waren van bombardementen. De exacte schade aan de machines kan nu pas worden vastgesteld.

De grootste schade is zichtbaar op de luchthavens van Mehrabad nabij Teheran, het noordwestelijke Tabris en de woestijnstad Kaschan. De laatstgenoemde is een populaire toeristische bestemming. Met name de twee grootste airlines van het land, Mahan Air en Iran Air, zijn in het bijzonder getroffen door de grootschalige aanvallen.

Sancties

Iran geldt als een soort museum voor luchtvaartliefhebbers. Vanwege de omvangrijke internationale sancties die voor Iran gelden, krijgt het land maar moeilijk vliegtuigen het land in. Daardoor is het een expert geworden in het luchtwaardig houden van Westerse vliegtuigen van voor de Iraanse revolutie, en toestellen uit de Sovjet-Unie.

Daartoe behoren een heel aantal bijzondere vliegtuigen, zoals bijvoorbeeld de Airbus A310. Verder heeft Mahan Air een aantal BAe AVRO RJ-85’s in de vloot, die al sinds 2001 niet meer worden gefabriceerd. Ook heeft Iran Air een aantal Fokker 100’s in de vloot. Deze toestellen hebben een gemiddelde leeftijd van ongeveer 35 jaar.

Heel soms lukt het de Iraniërs om Westerse vliegtuigen het land binnen te smokkelen. In juni 2024, bijvoorbeeld, smokkelde Iran een tweetal Airbus A340’s het land in. Deze toestellen waren vertrokken vanuit Litouwen voor een vlucht naar Sri Lanka, met een eindbestemming in de Filippijnen. Er zou ook nog een derde toestel naar Iran vliegen, maar dat werd geblokkeerd teneinde een mogelijke landing in Iran te voorkomen.