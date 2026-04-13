Pakistan stuurt straaljagers naar conflict Midden-Oosten

Pakistan heeft straaljagers en militaire ondersteuning naar Saoedi-Arabië gestuurd in het kader van een wederzijds defensiepact tussen beide landen. Dat bevestigde het Saudische ministerie van Defensie zaterdag. De stap komt op een uiterst gevoelig moment, nu de spanningen in het Midden-Oosten verder oplopen door het conflict rond Iran.

Inzet na aanvallen

De directe aanleiding lijkt een recente aanval op het petrochemische complex in Jubail, een van de grootste industriële energiehubs ter wereld. Volgens Saudische autoriteiten zijn de Pakistaanse gevechtsvliegtuigen ingezet om het luchtruim te beschermen. ‘Ze zijn hier niet om iemand aan te vallen’, aldus een functionaris, meldt Reuters. De aanwezigheid van de toestellen is primair bedoeld als afschrikking en ter versterking van de luchtverdediging.

Pakistan has deployed a huge military contingent comprising 13,000 soldiers and 12-18 fighter jets in Saudi Arabia.



◾ Pakistan is likely to deploy at least 50,000 soldiers in Saudi Arabia, along with more fighter jets, sources say.



Escalatiegevaar

Binnen Pakistan bestaat de vrees dat een eventuele vergeldingsactie van Saoedi-Arabië de kwetsbare diplomatie rond vredesgesprekken met Iran kan ondermijnen. Tegelijkertijd profileert Islamabad zich juist als bemiddelaar in pogingen om het conflict te beëindigen. De militaire steun aan Riyad lijkt daarmee een evenwichtsoefening tussen diplomatieke inzet en strategische loyaliteit. De inzet van Pakistaanse troepen komt voort uit een defensieovereenkomst die beide landen in september 2025 sloten. Daarin is vastgelegd dat een aanval op één van de twee wordt beschouwd als een aanval op beide landen.

Pakistaanse gevechtsvliegtuigen