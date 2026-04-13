Pakistan stuurt straaljagers naar conflict Midden-Oosten

Pakistan heeft straaljagers en militaire ondersteuning naar Saoedi-Arabië gestuurd in het kader van een wederzijds defensiepact tussen beide landen. Dat bevestigde het Saudische ministerie van Defensie zaterdag. De stap komt op een uiterst gevoelig moment, nu de spanningen in het Midden-Oosten verder oplopen door het conflict rond Iran.
Inzet na aanvallen
De directe aanleiding lijkt een recente aanval op het petrochemische complex in Jubail, een van de grootste industriële energiehubs ter wereld. Volgens Saudische autoriteiten zijn de Pakistaanse gevechtsvliegtuigen ingezet om het luchtruim te beschermen. ‘Ze zijn hier niet om iemand aan te vallen’, aldus een functionaris, meldt Reuters. De aanwezigheid van de toestellen is primair bedoeld als afschrikking en ter versterking van de luchtverdediging.
Escalatiegevaar
Binnen Pakistan bestaat de vrees dat een eventuele vergeldingsactie van Saoedi-Arabië de kwetsbare diplomatie rond vredesgesprekken met Iran kan ondermijnen. Tegelijkertijd profileert Islamabad zich juist als bemiddelaar in pogingen om het conflict te beëindigen. De militaire steun aan Riyad lijkt daarmee een evenwichtsoefening tussen diplomatieke inzet en strategische loyaliteit. De inzet van Pakistaanse troepen komt voort uit een defensieovereenkomst die beide landen in september 2025 sloten. Daarin is vastgelegd dat een aanval op één van de twee wordt beschouwd als een aanval op beide landen.
Pakistaanse gevechtsvliegtuigen
Een opvallend detail is het type toestel dat Pakistan heeft ingezet. Volgens Defence Security Asia gaat het om de JF-17, het meest geavanceerde gevechtsvliegtuig van de Pakistaanse luchtmacht. De Block III is een modern gevechtsvliegtuig dat Pakistan samen met China heeft ontwikkeld. Het toestel is uitgerust met een zogeheten AESA-radar, waarmee meerdere doelen tegelijkertijd op grote afstand kunnen worden opgespoord en gevolgd. Daarnaast beschikt het over geavanceerde elektronische oorlogssystemen en moderne cockpittechnologie, waardoor piloten sneller kunnen reageren in complexe situaties.