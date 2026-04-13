Rusland bouwt aan nieuw vliegtuig

Het zijn opmerkelijke geluiden uit Rusland: Tupolev is bezig met het ontwerpen van een nieuw vliegtuig. Het toestel moet op den duur een serieuze concurrent worden voor onder meer de Airbus A350.

Op dit moment houden Russische vliegtuigfabrikanten zich vooral bezig met oude modellen uit het slop te trekken. Yakovlev is bezig met de MS-21 en de SJ-100, Ilyushin werkt aan het heropstarten van de Il-114-300 en haar viermotorige Il-96-400M, en Tupolev bouwt aan de Tu-214. Het volledig Russische maken van de machines gaat sloom. Bovendien ontbreekt het aan een serieus langeafstandsvliegtuig dat competitief is.

Daar moet verandering in komen als het aan Tupolev ligt. De Russische vliegtuigfabrikant is in Kazan bezig met het ontwerp van een volledig nieuw toestel: de Tu-454. Er is nog niet bijzonder veel bekend over de machines, behalve dat deze een capaciteit moet hebben van ongeveer 350 passagiers en een bereik van tot wel 15.000 kilometer.

Onduidelijk

Veel is nog veel onduidelijk, en lijken er een aantal tegenstrijdigheden te zijn. Zo is UEC, het staatsmotorbedrijf in Rusland, bezig met de ontwikkeling van de PD-35. Deze motor is gebaseerd op de PD-14, die die kleinere MS-21 van Yakovlev voortstuwt. Het nummer in de motor staat voor stuwkracht, waarbij “35” gelijk staat aan ongeveer 77.000 pond force (LBF).

De twee variaties van de Rolls-Royce Trent XWB beschikken over 84.000 en 97.000 LBF voor de A350-900 en -1000 respectievelijk. De motoren van de Britse fabrikant zijn echter vele malen efficiënter waardoor zij met minder stuwkracht grotere massa kunnen voortduwen.

Vicepremier Denis Manturov gaf eerder zelfs aan dat een andere variant van de motor, de PD-26 (57.000 LBF), goed is voor vliegtuigen met een maximaal startgewicht van ongeveer honderd ton. Dat zou echter bij lange na niet genoeg zijn voor een vliegtuig dat lijkt op de A350-900. Dit model heeft namelijk een maximaal startgewicht van 283 ton, bijna het drievoudige van wat binnen de capaciteiten ligt van de PD-26.

Belangrijkste focus

Desondanks blijft de focus bij Tupolev vooralsnog liggen op de Tu-214. Topman Alexey Shadanov gaf vorige week te kennen dat de vliegtuigfabrikant uit Rusland vanaf 2027 van plan is twaalf exemplaren per jaar te bouwen van de Tu-214. Een jaar later wil de fabrikant dit opschalen naar twintig machines in het hele jaar. De tekorten in de Russische luchtvaart zullen in ieder geval voorlopig aanhouden.