“Betoverend” vliegtuig trekt de aandacht op Schiphol

Een bijzonder vliegtuig trok vorige week aandacht op Schiphol. Het gaat om een Boeing 787 Dreamliner van het Zuid-Amerikaanse LATAM Airlines met een “betoverende” livery.

Het toestel vertrok op 7 april vanaf de luchthaven van São Paulo in de richting van Schiphol. De volgende ochtend rond 10:30 uur ’s ochtends landde de Dreamliner op de Polderbaan van de Amsterdamse luchthaven. Al snel trok het vliegtuig aanzienlijke aandacht van passagiers en werknemers op de luchthaven.

Op de beelden die Schiphol deelde op haar sociale media-kanalen, is te zien dat de machine een speciale Harry Potter-livery draagt. Het “betoverende” kleurenschema is in samenwerking met Warner Bros, waarbij de liveries op een Boeing 787 Dreamliner en een Airbus A320 onderdeel van de deal zijn. Daarmee vliegt de airline haar speciale toestellen de hele wereld over.

Na ruim twee uur aan de grond op Schiphol, vertrok de Boeing 787 weer in zuidwestelijke richting naar São Paulo. Daar landde het vliegtuig ruim twaalf uur later. Sindsdien heeft de Harry Potter-machine verschillende vluchten uitgevoerd naar bestemmingen als Johannesburg, Madrid, Mexico-Stad en Miami.

Nieuwe bestemmingen

Met de start van het zomerseizoen lanceerde LATAM een drietal nieuwe routes, waaronder naar Schiphol. Sinds 29 maart vliegt de Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij vier keer per week op een neer tussen São Paulo en Amsterdam. Op termijn moeten dit zes wekelijkse vluchten worden. Hiervoor ruilt LATAM enkele vrachtslots in. Verder doet de airline voortaan ook Brussel en Kaapstad aan.

Later dit jaar zullen nog twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen verschijnen op de luchthaven van Amsterdam: Vietnam Airlines en Thai Airways. De Vietnamese SkyTeam-partner verschijnt medio juni voor het eerst in Nederland. De Thaise maatschappij keert begin juli terug na een afwezigheid van bijna dertig jaar. Beide airlines zetten hun Airbus A350-900’s in op hun routes naar Schiphol, hoewel de olietekorten op Aziatische luchthavens mogelijk roet in het eten kunnen gooien.