easyJet laat 122 passagiers achter door chaos: ‘Excuses’

Door grote chaos bij de paspoortcontrole als gevolg van het nieuwe EES-systeem heeft easyJet maar liefst 122 passagiers achtergelaten. Door de vertragingen wist slechts een klein deel van de reizigers op tijd door de controle te komen, waardoor de vlucht uiteindelijk vertrok met slechts 34 van de 156 geboekte passagiers aan boord.

Vastgelopen bij controle

Onder de gestrande passagiers op de luchthaven van Milan Linate bevond zich de familie Hume uit Leeds. Ondanks dat zij bijna drie uur voor vertrek op de luchthaven arriveerden, kwamen ze vast te zitten bij de paspoortcontrole. ‘De twee medewerkers lieten ons er niet door, ook al stond er niemand bij de controle’, zei hij tegen The Independent. Op hetzelfde moment werden passagiers van andere vluchten wel doorgelaten. ‘Mensen die te laat kwamen voor die vluchten werden gewoon doorgelaten, terwijl wij werden tegengehouden.’

Biometrie zorgt voor extra vertraging

Toen de passagiers richting Manchester uiteindelijk alsnog door mochten, liep de wachttijd verder op door extra controles. Reizigers moesten opnieuw hun biometrische gegevens afstaan, ondanks dat deze al een week eerder waren geregistreerd bij aankomst in Italië. Volgens de regels van het EES-systeem zou dat niet nodig moeten zijn. ‘We moesten een gezichtsscan doen, paspoortscan en vingerafdrukken. Er waren maar twee medewerkers en één machine, terwijl er zo’n zestien automatische poorten waren die ze gewoon niet gebruikten. Alles ging op slakkentempo.’

Vlucht vertrekt met lege stoelen

Toen de groep eindelijk door de controle was, bleek het vliegtuig al vertrokken. Daarbij was eerst nog de bagage van de ontbrekende passagiers uit het toestel gehaald. In totaal bleven 122 reizigers achter op de luchthaven. Bij aankomst bij de gate kregen passagiers te horen dat ze naar de bagagehal konden en mogelijk in een hotel zouden worden ondergebracht. Maar hulp bleef uit. easyJet biedt excuses aan voor het ongemak en stelt dat gestrande passagiers gratis kunnen worden omgeboekt naar een alternatieve vlucht.

Ook chaos op Schiphol

De problemen rond het nieuwe grenssysteem spelen niet alleen in Italië. Ook op Schiphol ontstonden maandag lange wachttijden bij de paspoortcontrole voor aankomende reizigers. Volgens de Koninklijke Marechaussee duurt de controle langer sinds de invoering van het digitale Entry/Exit System. Reizigers van buiten de EU moeten voortaan volledig worden geregistreerd, inclusief vingerafdrukken en gezichtsopname, in plaats van een stempel in hun paspoort. Op beelden is te zien dat de rij op Schiphol doorliep tot ver op de D-pier en volgens insiders opliep tot zeker een uur wachttijd.