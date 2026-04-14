Gratis piloot worden? British Airways trekt portemonnee

British Airways opent opnieuw de inschrijving voor haar volledig gefinancierde pilotenopleiding. Er zijn honderdzestig plaatsen beschikbaar voor de Speedbird Pilot Academy, goed voor een investering van circa £18 miljoen.

Grote interesse, maar hoge drempels

Volgens British Airways toont recent onderzoek aan dat bijna één op de vier Britse volwassenen piloot wil worden als de opleiding kosteloos is. Met het initiatief wil de luchtvaartmaatschappij financiële drempels wegnemen en de toegang tot het beroep verbreden. ‘We willen het beste talent aantrekken. Door de kosten weg te nemen, maken we een carrière als piloot toegankelijker voor meer mensen’, aldus topman Sean Doyle.

25.000 aanmeldingen

De belangstelling voor de opleiding is groot. In eerdere jaren meldden zich meer dan 25.000 kandidaten. Uiteindelijk worden slechts enkele honderden toegelaten. Kandidaten moeten wél een Brits paspoort hebben. Tot nu toe hebben bijna vijftig piloten de opleiding via het programma afgerond. Volgens operationeel directeur Simon Cheadle laat het programma zien hoeveel potentieel er onbenut blijft.

Ook KLM maakt pilotenopleiding toegankelijker

In december vorig jaar liet ook KLM weten de opleiding financieel toegankelijker te willen maken. Waar aspirant-vliegers voorheen vaak afhankelijk waren van hoge leningen, introduceerde de KLM Flight Academy een nieuwe regeling. Afgestudeerden kunnen hun studieschuld voortaan over een periode van tien jaar verrekenen met hun brutosalaris. Daarmee vervalt het directe financiële risico en wordt de drempel om aan de opleiding te beginnen aanzienlijk verlaagd. Volgens KLM is dat noodzakelijk om in te spelen op de groeiende vraag naar piloten in de komende jaren. Wel blijven de toelatingseisen streng en liggen deze hoger dan bij veel andere vliegscholen.