Groningen Airport wil Europa voor zijn met waterstof

Op Groningen Airport Eelde wordt een nieuwe stap gezet binnen het Hydrogen Valley Airport-plan. Door waterstoftechnologie actief te testen in de dagelijkse operatie, doet de luchthaven waardevolle praktijkervaring op voor bredere inzet. Zo test de luchthaven drie dagen lang een waterstof-elektrisch voertuig.

Test in de praktijk

De test draait om een waterstof-elektrische variant van de Toyota Hilux. Het voertuig wordt gebruikt door de Havendienst, die verantwoordelijk is voor inspecties en veiligheid op het luchthaventerrein. Omdat het team dagelijks rijdt over zowel verharde start- en taxibanen als onverharde delen langs hekwerken, vormt de luchthaven een ideale testomgeving. De proef moet inzicht geven in betrouwbaarheid, prestaties en inzetbaarheid onder uiteenlopende omstandigheden.

©Groningen Airport Eelde

Onderdeel van grotere ambitie

De test staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een bredere strategie: Hydrogen Valley Airport. Binnen dit concept ligt de focus op het ontwikkelen van een complete waterstofinfrastructuur. Denk aan opslag, distributie en uiteindelijk het gebruik van waterstof. Daarmee fungeert de luchthaven als proeftuin voor de luchtvaartsector, waar nieuwe technologieën in een realistische omgeving worden getest en later op grotere schaal worden toegepast.

Innovaties op de grond

Naast voertuigen zoals de waterstof-Hilux wordt ook gewerkt aan andere toepassingen. Zo ontwikkelde de luchthaven een waterstof-aangedreven Ground Power Unit (GPU), die vliegtuigen op de grond van stroom voorziet. Traditioneel gebeurt dit met dieselgeneratoren, die verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van het brandstofverbruik op luchthavens. De waterstofvariant bevindt zich momenteel op het niveau van proof-of-concept en kan bijdragen aan schonere en stillere operaties.

Kritiek op waterstof

Er klinkt ook kritiek op waterstof in de luchtvaart. Zo wordt vaak gewezen op het ontbreken van een wereldwijde infrastructuur voor opslag en distributie, schrijft Luchtvaart in Transitie. Onder meer Airbus noemde dit als reden om waterstofplannen te vertragen. Juist daarom benadrukt Groningen Airport Eelde het belang van testen in de dagelijkse operatie. Tegelijkertijd helpen dit soort initiatieven om de eerste stappen te zetten richting de benodigde infrastructuur. De luchthaven wil zich positioneren als een van de eerste luchthavens in Europa die klaar is voor de inzet van waterstof in de luchtvaart.