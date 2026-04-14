KLM 777 komt op reis naar Afrika niet ver

Een Boeing 777 van KLM vertrok vanaf Schiphol voor een vlucht naar Nairobi, Kenia. Wegens een optelsom van meerdere ongelukkige omstandigheden was het vliegtuig na twaalf uur vliegen terug bij af.

De Boeing 777-300ER, registratie PH-BVP, vertrok zaterdag 11 april vanaf Schiphol voor vlucht KL565 naar Nairobi, Kenia. Het toestel vloog in zuidoostelijke richting naar het Oost-Afrikaanse land toen een passagier boven Noord-Egypte onwel werd. De 777 keerde om en week uit naar de luchthaven van Athene, waar het ongeveer vijf uur na vertrek landde.

Aan de grond in Athene kwam de crew erachter dat er problemen waren met het brandstofloossysteem, dat ter plekke gerepareerd moest worden. Tot overmaat van ramp viel de monteur die het technische mankement moest oplossen, van de trap. Dit gebeurde rond half acht ’s avonds. Er moest een ambulance en een nieuwe monteur komen, wat weer voor extra vertraging zorgde.

Toen de problemen tegen 22:00 uur waren opgelost, was de bemanning van het vliegtuig door hun vlieguren heen. Zij mochten de reis naar Kenia daarom niet afmaken, aangezien dat te ver was. In plaats daarvan besloot KLM om de Boeing 777 te laten terugkeren naar Amsterdam, waar het na bijna drie uur vliegen tegen 00:45 landde. De passagiers stapten veilig van boord.

Te laat op Schiphol

Enkele passagiers deelden hun ervaringen op sociale media. Een Tiktok-account met de naam @travels.lau gaf een duidelijke beschrijving van de reis. Volgens de gebruiker keerde de Boeing 777 ook te laat terug op Schiphol, waardoor KLM niet in staat was voor elke passagier een hotel te boeken. Wel gaf de airline aan alle gemaakte kosten te vergoeden voor de gedupeerde reizigers.

De Boeing 777 met registratie PH-BVP draaide de volgende dag weer als gewoon mee in het vliegschema. Op 12 april vertrok de machine tegen 16:30 uur met ruim een uur vertraging in de richting van Vancouver, Canada, waar het precies op tijd arriveerde. KLM zette op 12 en 13 april een Boeing 787-10 in op haar vluchten naar Kenia, waarmee alle getroffen passagiers alsnog naar hun bestemming konden worden gebracht.