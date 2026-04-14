Vernieuwing Transavia valt niet bij iedereen in de smaak

Eerder lanceerde Transavia de vernieuwde huisstijl, wat toen vooral op enthousiaste reacties kon rekenen. Onlangs liet de luchtvaartmaatschappij ook weten dat de bemanning nieuwe speldjes krijgt. ‘Een nieuwe huisstijl zit ’m ook in de kleine dingen. Zoals de speldjes van onze bemanning’, schreef Transavia op sociale media. Die update zorgde echter voor verdeelde reacties.

‘Welke is de nieuwe?’

Zo vraagt iemand in de reacties welke versie nieuw is: ‘Welke is de nieuwe? De goudkleurige toch wel?’ Anderen zijn kritischer. ‘Dan hoop ik dat de linkerversie de nieuwe is. De rechter versie ziet er enigszins kinderachtig en goedkoop uit’, klinkt het. Ook het nut van de verandering wordt in twijfel getrokken: ‘Al die moeite en euro’s voor een minimaal verschil… persoonlijk had ik dat geld in andere noodzakelijkere dingen gestoken.’

©Transavia via Facebook

Grotere strategie achter kleine details

De discussie over de speldjes staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een bredere vernieuwing. Sinds 2025 werkt Transavia aan een gefaseerde update van de merkidentiteit. De focus ligt daarbij op zichtbare onderdelen zoals de website, app, campagnes en luchthavens. Het doel was om eind 2025 zo’n twintig procent van alle merkuitingen te vernieuwen, goed voor ongeveer tachtig procent van de zichtbaarheid voor klanten. Volgens Transavia is dit een slimme en zichtbare manier om het merk te moderniseren zonder alles in één keer om te gooien.

Nieuwe look in de lucht

Ook in de vloot werd de verandering zichtbaar. In Toulouse rolde vorig jaar het eerste toestel in de nieuwe stijl uit de verfhal. Het ontwerp oogt strakker en moderner, met behoud van herkenbare elementen zoals de groene kleur en de iconische ‘T’. Opvallend zijn onder meer de volledig groene motoren en de vernieuwde sharklets, die zowel wit als groen combineren.