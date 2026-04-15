Aandeelhouder boos op Lufthansa

De grootste aandeelhouder van Lufthansa is niet blij met de luchtvaartmaatschappij. Hij uit flinke kritiek op de stakingen. Het personeel legt al dagenlang het werk neer.

De grootste aandeelhouder van Lufthansa is Kühne Holding. Dat bedrijf heeft twintig procent van de aandelen in de luchtvaartmaatschappij. De voorzitter van de raad van bestuur is Karl Gernandt. En hij uit stevige kritiek op de vakbonden die oproepen tot stakingen. Dat gebeurde de afgelopen maanden al een aantal keer, en deze week was het weer raak. Vrijdag legde het cabinepersoneel het werk neer, en deze week doen de piloten van Lufthansa, CityLine en Eurowings dat.

Dat is tot grote frustratie van Karl Gernandt. Hij heeft een open brief geschreven aan de vakbonden Vereinigung Cockpit en UFO, die de stakingen organiseren. Daarin uit hij zijn ‘grootste onbegrip en zorgen’, aldus de aandeelhouder. Daarnaast waarschuwde hij voor de impact op het vliegverkeer en de nadelige gevolgen voor reizigers. Gernandt noemde dat de Lufthansa Group een toekomstgerichte en veelbelovende strategie hanteert, maar dat de vakbonden die welwillendheid op het spel zetten door het recht op staken ’te misbruiken.’

Stakingen

Het vliegend personeel legt het werk opnieuw neer omdat onderhandelingen over salarissen en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelopen. De piloten eisen een grotere werkgeversbijdrage aan hun pensioen. Die blijft achter op de uitkeringen van voor 2017, en daar zijn de vliegers boos om. Vakbond UFO behartigt de belangen van het cabinepersoneel. De vakbond vraagt betere arbeidsvoorwaarden en duidelijkheid over een sociaal plan voor ongeveer achthonderd werknemers van CityLine. CityLine is een dochterbedrijf van Lufthansa, en moet mogelijk sluiten. Het voorstel dat de cabin crew kreeg vonden ze onvoldoende.