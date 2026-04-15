Air India lijdt fors verlies

Air India kende een slecht fiscaal jaar. De luchtvaartmaatschappij leed een verlies van meer dan twee miljard euro. Daarom moet het bedrijf nu aankloppen voor financiële steun.

Aan het begin van 2025 leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor de flag carrier van India. In april vorig jaar meldde de luchtvaartmaatschappij dat het een goede operationele winst had geboekt. Maar al snel daarna sloeg de situatie om. In mei laaide het conflict tussen India en Pakistan op. Daarop sloot Pakistan het luchtruim voor alle Indiase airlines. Dat resulteerde in omwegen en langere vliegtijden op de routes naar Europa en de Verenigde Staten.

In juni kende Air India een dodelijke crash met één van haar Boeing 787’s. Vlak na de takeoff werd de brandstoftoevoer naar de motoren afgesloten. Daardoor kon de machine geen hoogte krijgen en boorde zich in een hostel voor artsen en geneeskundestudenten. De crash kostte meer dan 240 mensen het leven. Als gevolg kwam de airline in zwaar weer terecht, toen de vraag naar zowel internationale als binnenlandse vluchten afnam.

Daarnaast heeft Air India grote last van het conflict in het Midden-Oosten. Normaal is er een grote vraag naar vluchten van en naar die regio, maar dat valt nu weg. Daarnaast moeten toestellen naar Europa en de Verenigde Staten nu nog langer omvliegen. Dat is een kostbare operatie in tijden waarin de kerosineprijzen ongekend hoog zijn.

Bloomberg meldt dat Air India’s aandeelhouders Tata Group en Singapore Airlines praten over een kapitaalinjectie in de maatschappij. Om hoeveel geld dat gaat, is niet duidelijk gemaakt. Wel blijkt uit die gesprekken dat het om niet zoveel geld gaat als de Indiase flag carrier nodig zou hebben. Daarom moet ze hoogstwaarschijnlijk op zoek naar andere financieringsmogelijkheden.

Dreamliners aan de grond

De afgelopen tijd kreeg Air India het ook flink voor de kiezen met de Boeing 787-vloot. Bij meerdere toestellen werden meldingen gemaakt over allerlei problemen, zoals bijvoorbeeld met de brandstofschakelaar en storingen met de automatische piloot. De Federation of Indian Pilots riep toen op tot een volledige veiligheidscheck van de gehele 787-vloot van Air India.