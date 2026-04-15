Airline start met bedden aan boord voor passagiers

Lange vluchten zijn doorgaans niet heel comfortabel. Dan kun je bijvoorbeeld een Business class-ticket boeken, maar dat is een duur grapje. Air New Zealand gooit het over een andere boeg: daar kunnen passagiers in economy later dit jaar een bed boeken.

Air New Zealand sprak al langer over bedden aan boord in de economy-klasse, maar het lijkt er nu dan echt van te komen. Het ‘Skynest’ werd in 2020 gepresenteerd, na jarenlang onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het concept. Het patent was binnen, maar toen brak de wereldwijde Covid-pandemie uit en werd het plan op on hold gezet.

Daarna leek het erop dat ‘Skynest’ in 2022 aan boord zou komen, op de Boeing 787. Maar ook dat plan ging niet door. Nu is er meer bekend over het concept, ontwikkeld door Air New Zealand zelf in Auckland. Later dit jaar krijgt de luchtvaartmaatschappij nog een Dreamliner. Dat moet het eerste toestel worden met bedden in de economy-klasse.

Economy Skynest – ©Air New Zealand

De bedden zijn ongeveer twee meter lang, hebben een oplaadpunt en een gordijntje. Iedereen die ouder dan vijftien jaar is en een zogenoemde ‘Able Bodied Passenger’ mag er gebruik van maken. Wie dat wil moet overigens wel de portemonnee trekken: een slaapsessie kost zo’n 420 euro. Dan mag je wel vier uur in het ‘Skynest’ blijven liggen. Passagiers worden gewekt door het licht dat na die tijd automatisch weer aan gaat.

Slapen in de Airbus

Als het plan van Air New Zealand daadwerkelijk uitgevoerd wordt, kunnen passagiers ook in een echt bed slapen tijdens de vlucht. Het personeel kan dat al op de grote toestellen. Maar nog niet op de A321XLR, een toestel dat tegenwoordig ook behoorlijke afstanden overbrugt. Daar bedacht het Duitse Diehl Aviation iets op. Dat bedrijf ontworp een module waarin twee bedden zijn verwerkt tussen de eerste passagiersrij en de cabine-ingang. Die bedden kunnen worden uitgeklapt en met een geluidsdichte deur wordt het slapende personeel van passagiers gescheiden. Of de bedden er ooit komen moet nog blijken.