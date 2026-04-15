Opvallend: deur van A350 raakt flink beschadigd

Opvallende beelden uit Melbourne: daar raakte de deur van een Airbus A350 flink beschadigd. Door het incident werd de terugvlucht naar Taipei gecanceld.

Het incident gebeurde op 14 april op de luchthaven van Melbourne. Daar was de Airbus A350 van China Airlines, registratie B-18902, net geland vanuit Taipei. Het negen jaar oude toestel had er een reis van ongeveer 8,5 uur op zitten. Eenmaal aangekomen op de parkeerpositie werd de passagiersbrug aangesloten. Daarna konden alle passagiers en bemanning het vliegtuig verlaten. Maar toen het vliegtuig leeg was, ging het mis.

De Airbus rolde naar achteren terwijl de brug nog aan het vliegtuig gekoppeld stond. Dat kwam vermoedelijk door een defecte zekering, maar dat is nog niet bevestigd. Bij het incident raakte de voorste deur aan de linkerkant van de A350 flink beschadigd. Door de kracht werd de deur volledig uit zijn scharnieren getrokken. Op beelden op X is te zien hoe deze langs het toestel hangt.

More visuals from the location which shows the L1 door being completely misaligned due to the impact.#aircraft https://t.co/8V8ez7tmXy pic.twitter.com/Jkmqi9tKaS— FL360aero (@fl360aero) April 14, 2026

Door het incident werd de terugvlucht naar Taipei gecanceld. De Airbus A350 staat nog altijd op de grond in Melbourne.

Botsende Boeings

In februari ontstond er schade aan twee Boeing 737’s van KLM. Dat gebeurde in de bocht bij de D-pier. Het ene toestel kreeg net haar pushback voor de vlucht naar Athene, de ander was juist geland uit Birmingham. In de draai ging het mis. De vliegtuigen bevonden zich te dicht op elkaar. Daardoor raakten ze elkaar, met een scheur in de rudder als gevolg. Vermoedelijk was het een inschattingsfout van de verkeersleiding.