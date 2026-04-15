“Spookvlucht” crasht na 23 rondjes vliegen

In Bolivia is een Cessna neergestort. Het vliegtuig vloog een opvallend patroon van 23 rondjes, en stortte daarna neer. Allebei de piloten kwamen daarbij om het leven.

Het incident gebeurde met een Cessna Citation Bravo. Het toestel, registratie maakte op 13 april een vlucht van Santa Cruz naar La Paz, allebei in Bolivia. Na ongeveer een halfuur aan de grond te hebben gestaan, steeg het weer op voor de terugvlucht. De Cessna kwam echter nooit meer aan op bestemming. Na een half uur vliegen ging het flink mis.

Dertig minuten na de takeoff verloor de luchtverkeersleiding contact met de twee piloten. Op data van FlightRadar24 was vervolgens te zien hoe de Cessna in een opvallend patroon terechtkwam. Het vliegtuig kwam op een hoogte van twaalf kilometer in een spiraal terecht. De machine maakte 23 rondjes, allemaal ongeveer even groot. Daarna stortte het toestel neer in een bebost gebied ten noorden van de stad Cochabamba.

Data: FlightRadar24.

De precieze oorzaak van de crash is nog niet achterhaald, maar hoogstwaarschijnlijk waren de piloten buiten bewustzijn tijdens de vlucht. Dat kan komen door een decompressie of een fout in het druksysteem. Het doet denken aan vlucht 522 van Helios Airways. De Boeing 737-300 vloog toen bijna vijf uur lang zonder zuurstof aan boord, waarna het toestel niet ver van Athene crashte.

Mysterieuze Cessna-crash

In september 2022 crashte een Cessna Citation II in de Oostzee. Het toestel was toen onderweg van Spanje naar Duitsland. Vlak nadat het vliegtuig het Spaanse luchtruim verliet, verloor de verkeersleiding het contact. Daarop grepen straaljagers van verschillende luchtmachten direct in. De Cessna vloog door tot deze crashte in de Oostzee bij Letland. De oorzaak bleek een probleem met de cabinedruk. Uit foto’s bleek dat de piloot nooit zijn zuurstofmasker had opgezet.